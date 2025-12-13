Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
RUKOMET

Poznate finalistive Svjetskog prvenstva: Njemačka i Norveška za zlato

2025 IHF World Women's Handball Championship - Semi Final - Netherlands v Norway
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.12.2025.
u 00:08

Za Njemačku je ovo drugi plasman u finale svjetskog prvenstva u povijesti, jedini dosadašnji je ostvarila 1993. godine kada je i osvojila naslov prvaka

U finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za rukometašice u Rotterdamu će igrati Njemačka i Norveška.

Njemačka je u prvom polufinalu svladala branitelja naslova Francusku sa 29-23 (15-12), a potom je Norveška nadigrala domaćina Nizozemsku sa 35-25 (18-14).

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Antje Doell je s devet golova predvodila Njemice, po pet su dodale Viola Leuchter i Emily Vogel, dok su Sarah Bouktit i Lena Grandveau zabile po pet pogodaka za Francusku.

Norvešku je do novog finala vodila Henny Ella Reistad sa 10 golova, dok su Dione Housheer i Estavana Polman zabile po šest za Nizozemsku.

Za Njemačku je ovo drugi plasman u finale svjetskog prvenstva u povijesti, jedini dosadašnji je ostvarila 1993. godine kada je i osvojila naslov prvaka. Norveška je aktualni olimpijski pobjednik i svjetski doprvak, a ovo joj je treći uzastopni ulazak u finale svjetskih prvenstava jer je 2021. godine osvojila svoje četvrto zlato.

Francuska je tri puta osvajala naslov, sva tri puta u 21. stoljeću (2003, 2017, 2023) te je igrala u tri od prethodna četiri svjetska finala i u sva tri olimpijska finala. Nizozemska je svoj jedini naslov prvaka osvojila 2019. godine, a ovo joj je prvi ulazak u krug osvajača medalja otada.

Finale je na programu u nedjelju u 17.30 sati, a tri sata ranije će Francuska i Nizozemska igrati za broncu.

Ključne riječi
Norveška Njemačka rukomet svjetsko prvenstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-12-04/PXL_031225_142877663.jpg
Video sadržaj
RAČUNICA JE JASNA

Je li čudo ipak moguće? Evo što Zagrepčanima treba za prolaz u Ligi prvaka, još ima nade

Zagreb će do sredine veljače biti sigurno jači za oporavljene Igora Karačića i Luku Lovru Klaricu, a iz Izviđača bi trebao kao pojačanje doći Ćeško, sjajni lijevi vanjski koji je i na popisu za hrvatsku reprezentaciju. Ne treba zaboraviti da su se tek pred kraj igranja ove sezone u ligi prvaka u rostere vratili Pavlović i Dodić te da je kao pojačanje na vratima došao Meštrić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!