Poznate finalistive Svjetskog prvenstva: Njemačka i Norveška za zlato

U finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za rukometašice u Rotterdamu će igrati Njemačka i Norveška.

Njemačka je u prvom polufinalu svladala branitelja naslova Francusku sa 29-23 (15-12), a potom je Norveška nadigrala domaćina Nizozemsku sa 35-25 (18-14).

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Antje Doell je s devet golova predvodila Njemice, po pet su dodale Viola Leuchter i Emily Vogel, dok su Sarah Bouktit i Lena Grandveau zabile po pet pogodaka za Francusku.

Norvešku je do novog finala vodila Henny Ella Reistad sa 10 golova, dok su Dione Housheer i Estavana Polman zabile po šest za Nizozemsku.

Za Njemačku je ovo drugi plasman u finale svjetskog prvenstva u povijesti, jedini dosadašnji je ostvarila 1993. godine kada je i osvojila naslov prvaka. Norveška je aktualni olimpijski pobjednik i svjetski doprvak, a ovo joj je treći uzastopni ulazak u finale svjetskih prvenstava jer je 2021. godine osvojila svoje četvrto zlato.

Francuska je tri puta osvajala naslov, sva tri puta u 21. stoljeću (2003, 2017, 2023) te je igrala u tri od prethodna četiri svjetska finala i u sva tri olimpijska finala. Nizozemska je svoj jedini naslov prvaka osvojila 2019. godine, a ovo joj je prvi ulazak u krug osvajača medalja otada.

Finale je na programu u nedjelju u 17.30 sati, a tri sata ranije će Francuska i Nizozemska igrati za broncu.