On je zadnji sportaš koji je pjevao himnu 'Hej, Slaveni'. Iz Šibenika je...

Rođeni Šibenčanin Ivan Ergić (44), slavni nogometaš, pjesnik, dramski pisac..., bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore, ostao je upamćen kao posljednji sportaš koji je javno, na sportskom događaju, pjevao himnu „Hej Slaveni“! Zbilo se uoči utakmice Svjetskog prvenstva SiCG – Obala Bjelokosti (2:3) odigrane 21. lipnja 2006. godine u Stuttgartu. Toga dana posljednji put je na nekom sportskom događaju bila izvedena ta himna.

- Pjevanje himne bila je spontana reakcija, budući da sam bio u startnoj postavi. Naravno da ću pjevati himnu države za koju nastupam, a uz to odrastao sam uz tu pjesmu. Krivo je da se ta zemlja sada cipelari, a svi smo negdje imali lijepe trenutke u njoj. Imala je ta zemlja milijun mana, ali je bila mnogo bolja od onoga što sada imamo. Htio sam tako napraviti jedan rekvijem za zemlju koje više definitivno neće biti. Da je ta zemlja opstala, vjerojatno bih danas bio među prvim kritičarima te države. Danas Jugoslaviju najviše cipelare oni koji su imali najveću korist od nje, što apsolutno ne mogu razumjeti. S druge strane, smatram da je pjevanje himne stvar osobnog izbora – pojasnio je svoj čin Ergić, koji je nakon odlaska iz Hrvatske igrao u australskom klubu Perth Glory, potom u Juventusu, Baselu i turskom Bursasporu.

Ergić je kao dramski pisac prepoznat po kazališnom komadu pod nazivom Jezik kopačke, zajedno s Filipom Grujićem iz 2024. godine. ZKM ga je predstavio kao inovativnu koja otvara pitanja koja idu daleko izvan sportskih terena, propitujući suvremeni nogomet, depresiju i kapitalizam. Kroz priču o mladom nogometašu iz Hrvatske koji prelazi u njemački klub Wolfsburg, Jezik kopačke istražuje kako natjecateljski duh i glorifikacija uspjeha stvaraju kulturu dehumanizacije sportaša. Predstava otkriva skrivene slojeve svijeta vrhunskog sporta, fokusirajući se na pritiske i očekivanja koji dovode do izolacije i depresije.

U režiji Boruta Šeparovića, predstava naglašava toksičnu muškost, patrijarhat i nadzorni kapitalizam koji opterećuju sportaše. Jezik kopačke otvara tabu teme depresije među sportašima, stigmatizacije i nerealnih očekivanja. Sportaši moraju uvijek biti zdravi, jaki i besprijekorni – moderni gladijatori. Istovremeno, predstava sadrži komične i tragikomične elemente, osvjetljavajući međuljudske odnose unutar neposrednog okruženja, stajalo je na objavi na ZKM-u.