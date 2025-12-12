EU udarac na Temu i Shein: Uvodi se carina, evo koliko će se plaćati na sve pakete jeftinije od 150 eura­

Europska unija od srpnja 2026. kreće u izravan obračun sa Sheinom, Temuom i AliExpressom: europski ministri financija danas su postigli privremeni dogovor o uvođenju fiksne carine od tri eura na e-trgovinske pakete vrijednosti ispod 150 eura koji iz Kine i drugih trećih zemalja stižu izravno europskim potrošačima. Europska komisija odluku je pozdravila, poručivši da je riječ o ključnom koraku za zaštitu europskog tržišta u vrijeme eksplozivnog rasta internetske trgovine.



Razmjeri problema koje Bruxelles sada pokušava obuzdati vidljivi su iz podataka za 2024. godinu: na europsko je tržište ušlo oko 4,6 milijardi pošiljaka vrijednih manjih od 150 eura, što znači više od 145 paketa u sekundi. Čak 91 posto tih pošiljaka stiglo je iz Kine, ponajviše putem internetskih platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa.



Dosadašnji sustav, u kojem su takvi paketi bili oslobođeni carinskih davanja, europski su proizvođači i trgovci godinama upozoravali kao oblik nepoštene konkurencije. Dok europske tvrtke plaćaju poreze, poštuju stroge regulatorne i sigurnosne standarde te zapošljavaju radnike u EU, golemi broj jeftinih proizvoda iz trećih zemalja ulazio je na tržište gotovo bez ikakvih prepreka.

Problem, međutim, nije samo tržišni. Zbog enormne količine pošiljaka koje svakodnevno pristižu u europske zračne luke i luke, carinske službe često nisu u mogućnosti provjeriti ispunjavaju li proizvodi europske tehničke i sigurnosne standarde. U takvim je okolnostima otežano presretanje opasne ili krivotvorene robe prije nego što dođe do potrošača.

Na to je nedavno upozorio i francuski ministar gospodarstva Roland Lescure, istaknuvši da je prije četiri godine iz Kine u Europu stizalo oko milijardu paketa godišnje, dok ih je danas više od četiri milijarde.- Ti paketi predstavljaju nepoštenu konkurenciju trgovinama u središtima gradova koje plaćaju poreze. Nužno je djelovati brzo, jer ćemo u suprotnom reagirati prekasno - rekao je Lescure za AFP.Nova carinska pristojba od tri eura dio je šire reforme carinske unije EU, najveće od njezina osnivanja 1968. godine. Riječ je o privremenoj mjeri koja bi trebala vrijediti do 2028. godine, kada je planirana uspostava EU Carinskog podatkovnog središta – novog digitalnog sustava koji bi carinskim tijelima trebao omogućiti potpuni uvid u robu koja ulazi u Europsku uniju ili je napušta, s posebnim naglaskom na e-trgovinu.- Naš rad na modernizaciji načina upravljanja trgovinom na granicama dobro napreduje i blizu smo dovršetka najambicioznije carinske reforme od osnivanja Carinske unije - poručio je danas europski povjerenik za trgovinu i gospodarsku sigurnost Maroš Šefčovič.Cilj reforme, naglasio je, jest uspostava modernog, digitalnog sustava koji omogućuje nesmetan tijek međunarodne trgovine, ali istodobno štiti snagu i integritet jedinstvenog tržišta EU-a. U uvjetima brzog rasta e-trgovine, dodao je, odluka o carinskim davanjima na male pošiljke ključna je za osiguravanje poštene konkurencije na granicama Unije.Vijeće EU i Europska komisija trenutačno rade na potrebnim zakonskim izmjenama i IT rješenjima kako bi se nova pristojba mogla početi primjenjivati već od srpnja 2026. godine. Nakon što Carinsko podatkovno središte postane u potpunosti operativno, privremeni režim zamijenit će trajni sustav naplate carina.