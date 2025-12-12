Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVE MJERE

EU udarac na Temu i Shein: Uvodi se carina, evo koliko će se plaćati na sve pakete jeftinije od 150 eura­

Europska unija planira uvesti naknadu na pakete s Temua
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
Autor
Sandra Veljković
12.12.2025.
u 14:46

Na europsko je tržište ušlo oko 4,6 milijardi pošiljaka vrijednih manjih od 150 eura, što znači više od 145 paketa u sekundi. Čak 91 posto tih pošiljaka stiglo je iz Kine

Europska unija od srpnja 2026. kreće u izravan obračun sa Sheinom, Temuom i AliExpressom: europski ministri financija danas su postigli privremeni dogovor o uvođenju fiksne carine od tri eura na e-trgovinske pakete vrijednosti ispod 150 eura koji iz Kine i drugih trećih zemalja stižu izravno europskim potrošačima. Europska komisija odluku je pozdravila, poručivši da je riječ o ključnom koraku za zaštitu europskog tržišta u vrijeme eksplozivnog rasta internetske trgovine.

Razmjeri problema koje Bruxelles sada pokušava obuzdati vidljivi su iz podataka za 2024. godinu: na europsko je tržište ušlo oko 4,6 milijardi pošiljaka vrijednih manjih od 150 eura, što znači više od 145 paketa u sekundi. Čak 91 posto tih pošiljaka stiglo je iz Kine, ponajviše putem internetskih platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa.

Dosadašnji sustav, u kojem su takvi paketi bili oslobođeni carinskih davanja, europski su proizvođači i trgovci godinama upozoravali kao oblik nepoštene konkurencije. Dok europske tvrtke plaćaju poreze, poštuju stroge regulatorne i sigurnosne standarde te zapošljavaju radnike u EU, golemi broj jeftinih proizvoda iz trećih zemalja ulazio je na tržište gotovo bez ikakvih prepreka.
Problem, međutim, nije samo tržišni. Zbog enormne količine pošiljaka koje svakodnevno pristižu u europske zračne luke i luke, carinske službe često nisu u mogućnosti provjeriti ispunjavaju li proizvodi europske tehničke i sigurnosne standarde. U takvim je okolnostima otežano presretanje opasne ili krivotvorene robe prije nego što dođe do potrošača.



Na to je nedavno upozorio i francuski ministar gospodarstva Roland Lescure, istaknuvši da je prije četiri godine iz Kine u Europu stizalo oko milijardu paketa godišnje, dok ih je danas više od četiri milijarde.
- Ti paketi predstavljaju nepoštenu konkurenciju trgovinama u središtima gradova koje plaćaju poreze. Nužno je djelovati brzo, jer ćemo u suprotnom reagirati prekasno - rekao je Lescure za AFP.

Nova carinska pristojba od tri eura dio je šire reforme carinske unije EU, najveće od njezina osnivanja 1968. godine. Riječ je o privremenoj mjeri koja bi trebala vrijediti do 2028. godine, kada je planirana uspostava EU Carinskog podatkovnog središta  – novog digitalnog sustava koji bi carinskim tijelima trebao omogućiti potpuni uvid u robu koja ulazi u Europsku uniju ili je napušta, s posebnim naglaskom na e-trgovinu.

- Naš rad na modernizaciji načina upravljanja trgovinom na granicama dobro napreduje i blizu smo dovršetka najambicioznije carinske reforme od osnivanja Carinske unije - poručio je danas europski povjerenik za trgovinu i gospodarsku sigurnost Maroš Šefčovič.
Cilj reforme, naglasio je, jest uspostava modernog, digitalnog sustava koji omogućuje nesmetan tijek međunarodne trgovine, ali istodobno štiti snagu i integritet jedinstvenog tržišta EU-a. U uvjetima brzog rasta e-trgovine, dodao je, odluka o carinskim davanjima na male pošiljke ključna je za osiguravanje poštene konkurencije na granicama Unije.

Vijeće EU i Europska komisija trenutačno rade na potrebnim zakonskim izmjenama i IT rješenjima kako bi se nova pristojba mogla početi primjenjivati već od srpnja 2026. godine. Nakon što Carinsko podatkovno središte postane u potpunosti operativno, privremeni režim zamijenit će trajni sustav naplate carina.
Ključne riječi
online kupovina shopping Kina

Komentara 16

Pogledaj Sve
JU
junačina
14:55 12.12.2025.

Odlično! Dosta je bilo bescarinskog uvoza kineskog smeća! I sam ponekad nešto kupim tamo, više iz dosade nego potrebe!

TI
Titan
14:58 12.12.2025.

ne samo carinu, treba uvesti i kontrolu tog kineskog šrota jer analize su pokazale da je takva roba često zagađena zabranjenim kemikalijama! Osim toga, kad se nešto pokvari, nema nikakve garancije niti zamjene tog proizvoda pa sve kupljeno ispadne duplo skuplje!

DI
dilaverius
14:56 12.12.2025.

Pametno, zašto bi Kinezi svoju robu ovdje besplatno prodavali dok naše firme sve što izvoze Kinezi operezuju?!?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

6
KILOMETRI, NAVIKE VLASNIKA...

Planirate kupnju rabljenog vozila? Doznali smo gdje se u Europi nalaze najbolji auti

Intenzivno korištenje utječe na vijek trajanja vozila, što kasnije obično dovodi do češćih kvarova i drugih problema. Kratka putovanja, agresivna vožnja i preskočeno održavanje uvijek će negativno utjecati na stanje vozila tijekom vremena. No bitno je i koliko se često mijenja automobil. Vozač koji planira prodati vozilo u roku od godinu dana, vjerojatno neće ulagati u skupe popravke

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!