BREAKING
IPAK ĆE SE DOGOVORITI

Preokret oko Salaha? Trener najavio razgovor: 'Nemam razloga ne željeti da on ostane'

Mohamed Salah file photo
Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
12.12.2025.
u 15:50

Trener Liverpoola Arne Slot izjavio je u petak da će tijekom dana razgovarati s egipatskim golgeterom Mohamedom Salahom (33), te da će nakon toga odlučiti hoće li Salah biti u momčadi za subotnji susret protiv Brightona na Anfieldu

"Danas ću razgovarati sa Salahom, a ishod tog razgovora odredit će kako će stvari izgledati u subotu", kazao je Slot na konferenciji za novinare. Na novinarski upit da li želi da Salah ostane u klubu, trener Slot je odgovorio: "Nemam razloga da to ne bih želio". Egipatski nogometaš je posljednji puta bio u početnoj postavi "Redsa" 26. studenoga, kada je Liverpool u Ligi prvaka poražen od PSV Eindhovena s 1-4. Nakon toga toga je u dvije od tri utakmice Premier lige ostao na klupi za pričuve.

Zbog toga je proteklog vikenda, nakon remija s Leedsom, odlučio javno progovoriti o svom statusu u klubu. Salah je tada izjavio da se osjeća kao žrtveno janje, odnosno da ga klub želi prikazati odgovornim za loše rezultate u ovoj sezoni. Zbog te izjave izostavljen iz sastava za ovotjednu utakmicu Lige prvaka protiv Intera u Milanu.

Egipatski golgeter je u Liverpoolu od ljeta 2017. godine i u 420 utakmica je zabio 250 pogodaka. Posebno impresivan je bio prošle sezone, kada je predvodio "Redse" do naslova u Premier ligi sa 29 golova i 18 asistencija. Iako je bilo nagađanja da bi mogao otići iz Liverpoola, u travnju je produžio ugovor do lipnja 2027.

I dok je prošle sezone Liverpool plijenio pažnju atraktivnim i rezultatski uspješnim nogometom, ove sezone, unatoč skupim pojačanjima, "Redsi" su podbacili. Pružaju neuvjerljive partije, a u Premier ligi su na desetom mjestu sa deset bodova manje od vodećeg Arsenala. 
Liverpool Arne Slot Mohamed Salah

