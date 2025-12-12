Le Monde: Ukrajinci su se spremni odreći Donbasa, Kijev: Nije istina, ovo smo rekli

Ukrajina je u četvrtak odlučno odbacila tvrdnje francuskog lista Le Monde , koji je objavio da je Kijev navodno “spreman” pristati na uspostavu demilitarizirane zone u Donbasu kao dio pregovora sa Sjedinjenim Državama i Rusijom. Prema pisanju francuskog dnevnika, riječ bi bila o ključnom ustupku u sklopu revidiranog američkog mirovnog plana, koji je predsjednik Volodimir Zelenski dostavio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a koji su, navodno, već podržali europski čelnici.

No kako prenosi RBC-Ukraine , iz Ureda predsjednika Ukrajine poručuju da je riječ o pogrešnoj interpretaciji. Predsjednički savjetnik za komunikacije Dmytro Lytvyn naglasio je da se Kijev ni na što nije obvezao, te da Le Monde pogrešno prenosi izjave glavnog savjetnika za pregovore Mihajla Podoljaka. Kako objašnjava, Podoljak je govorio o teorijskoj mogućnosti razgovora o različitim modelima sigurnosnih aranžmana, ali ne o ukrajinskom pristanku na demilitariziranu zonu.

“Hoće li se Ukrajina na nešto složiti ili neće, može odlučiti isključivo najviše političko vodstvo ili narod Ukrajine,” poručio je Lytvyn, podsjećajući na raniju Zelenskijevu izjavu da on “nema ni moralno ni pravno pravo” odricati se ukrajinskog teritorija bez volje građana.

Le Monde je tvrdio da je Ukrajina prihvatila povlačenje ukrajinskih i ruskih snaga na obje strane bojišnice te uspostavu međunarodne misije koja bi nadzirala zonu, po uzoru na korejsku demilitariziranu granicu. Prema njihovim navodima, to bi bio ključni element američkog prijedloga koji podržavaju Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Međutim, ukrajinska strana ističe da se razgovori vode isključivo na razini modela, a ne odluka, te da ništa nije dogovoreno. Zelenski je jučer potvrdio da je čuo sve prijedloge koje daju SAD – a preko njih efektivno i Rusija – no dodao da ti prijedlozi “jasno ne odgovaraju ukrajinskim interesima”.

Razmatraju se, kaže, različiti koncepti povlačenja snaga, poput simetričnog udaljavanja pet ili deset kilometara, uz strogi međunarodni nadzor. Spominju se i potencijalne “slobodne ekonomske zone” ili “demilitarizirana područja”, no predsjednik upozorava da čak i takva rješenja ostavljaju otvorenim pitanje: što bi spriječilo ruske snage da ponovno krenu u ofenzivu ili infiltraciju pod krinkom civila?

Ukrajinska pozicija ostaje čvrsta – držati postojeće linije i ne pristati na rješenja koja omogućuju Rusiji daljnje teritorijalne dobitke. “Rusi žele cijeli Donbas, a mi to očito ne prihvaćamo,” poručio je Zelenski. Lytvyn i Podoljak dodaju da bilo kakav kompromis mora biti pravedan, provodiv i zajamčen jasnim međunarodnim mehanizmima.

Dok europski diplomati govore o “teškim odlukama”, a Donald Trump i dalje inzistira na brzom dogovoru do Božića, iz Kijeva poručuju da pritisak neće promijeniti njihovu poziciju. “Ako nas partneri traže kompromis, on mora biti pošten i uravnotežen za obje strane,” zaključio je ukrajinski predsjednik.