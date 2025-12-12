Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
ABA LIGA

Žuti nakon velike drame stigli do treće ovosezonske pobjede

Split: Split i Igokea sastali se na Gripama na utakmici AdmiralBet ABA lige
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.12.2025.
u 20:57

Split je loše otvorio utakmicu, prvenstveno u obrani te su gosti imali i vodstvo 25-12

Košarkaši Splita u susretu su 10. kola skupine A regionalne ABA lige kao domaćini svladali Igokeu sa 98-93 (18-27, 15-11, 20-17, 28-26; 17-12).

Jacob Stephens sa 21 košem predvodio je Split, Zoran Dragić je dodao 16, a Noa Svoboda 15 uključujući i tricu za 97-93 13 sekundi prije kraja kojoj je praktički odlučio utakmicu. Javon Bess je sa 26 ubačaja bio najefikasniji kod Igokee.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Split je loše otvorio utakmicu, prvenstveno u obrani te su gosti imali i vodstvo 25-12. U nastavku su Splićani zaigrali prvenstveno angažiranije u obrani te sustavno stizali zaostatak da bi dvije minut eprije kraja četvrte četvrtine imali i vodstvo 78-71. No, uz nekoliko promašenih slobodnih bacanja dopustili su Igokei povratak u egal kojega je kompletirao Bess s tri pogođena slobodna bacanja 1.1 sekundu prije kraja za produžetak.

I u dodatnih pet minuta Split je stvorio sedam razlike da bi se Igokea vratila te čak i povela 93-92 u zadnjoj minuti. No, Tišma s linije slobodnih bacanja i Svoboda donijeli su pobjedu Splitu.

Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 3-6, dok je Igokea na 4-4.
Ključne riječi
ABA liga Igokea KK Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!