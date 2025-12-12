'Sedam poraza Dinama u polusezoni je previše i za mene i za klub, pogotovo zbog nekih utakmica'

Novo veliko razočaranje svojim su navijačima priuštili igrači Dinama. Izgubili su s 1:3 od Betisa u šestom kolu Europske lige, ali više od poraza boli igra plavih. Bili su u većini utakmice neravnopravni španjolskom klubu i zasluženo izgubili, a po prikazanom taj 1:3 rezultat i nije tako strašan.

Velike je promjene napravio Mario Kovačević za ovaj susret u odnosu na utakmicu s Hajdukom. Naravno da je morao naći zamjenu za Bennacera koji nema pravo nastupa, i uz Mišića je u veznu liniju postavio Ljubičića i, na opće iznenađenje, Marka Soldu, a Zajc je bio na klupi. Na njoj je bio i Bakrar koji je posljednjih dana imao problema pa je na desnom krilu krenuo Fran Topić, a na lijevom pomalo umorni Hoxha. Promijenio je i lijevog beka, umjesto Perez-Vinlöfa krenuo je Goda. Na klupi nije bilo Luke Stojkovića zbog bolesti.

Dominguez opet zabio autogol

I trener Betisa Manuel Pellegrini morao je dosta 'kemijati' sa sastavom, na dio igrača nije mogao računati zbog ozljeda i kartona, neke je ostavio na klupi.

No, Betisu je ipak bilo puno lakše, oni su u ovu utakmicu ušli osvojenih 11 bodova i vjerojatno bi im i to bilo dovoljno za prolazak, no oni ciljaju ostanak među osam najboljih kako bi izbjegli šesnaestinu finala. Dinamu je pak trebao bar nekakav plijen, nakon dvije uvodne pobjede i remija, stigla su dva uvjerljiva poraza i plavi su u ovu utakmicu ušli s 23. mjesta.

Prvih 20-ak minuta nije bilo prigoda, igralo se uglavnom na sredini terena, no polako je Betis počeo stiskati i zaprijetio s dva snažna udarca Altimire s 25 metara koje je odbio Filipović, kao i pokušaj Ezzalzoulija.

No, onda se ponovila Celta, sada je Betis probio desnu stranu Dinama, Riquelme je poslao nisku loptu, a Dominguez ju skrenuo u mrežu Dinama. Dominguez je tada postigao sličan autogol za 0:2.

A sad je za 0:2 strijelac u 34. minuti bio Riquelme, ušao je iza leđa Domingueza i lako matirao Filipovića.

I onda nova glupost plavih, sami su si "skuhali" novi pogodak Betisa. McKenna je napucao loptu u Filipovića koji je izašao s vratiju, od vratara plavih lopta se odbila do Antonyja koji takav poklon nije mogao popustiti. Tako su plavi od 31. do 38. minute primili tri 'laka komada'. Jednostavno – debakl.

U nastavku je Kovačević mijenjao, ali nije se puno toga promijenilo na terenu, mogao je Betis do četvrtog pogotka kad se zatresla prečka plavih vratiju. Na dugoj je strani zaprijetio Topić, no lopta je od bloka skrenula pored vratnice.

Mogli su plavi pred kraj do počasnog pogotka, Kulenović je bio sam, pucao sa sedam metara, ali vratar Betisa je obranio. No, počasni je stigao u 89. minuti, iz kornera je ubacio Zajc, a glavom pogodio Galešić za konačnih 1:3 da bi se onda ponovno zatresla prečka plavih pa su na kraju još dobro i prošli, a Betis se osvetio za prošlogodišnje ispadanje od plavih u Konferencijskoj ligi.

– Dobro smo kontrolirali utakmicu i diktirali igru, u prvom smo dijelu postigli tri pogotka i nastavili sve kontrolirati. U drugom smo dijelu spustili ritam, na kraju smo primili taj pogodak, ali zadovoljan sam. Nisam iznenađen što je Dinamo malo dao, ofenzivno smo ga pritisnuli, tek je prvih desetak minuta bilo izjednačeno, ali onda smo stisnuli. Dinamo je opasan ako mu date da igra, ali mi mu to nismo dali. Dinamo iz prošle sezone i ove? Ne bih previše uspoređivao, tada smo mi ispali iz Europske lige, s veznim igračem na stoperu, a sad je duga priča u svim natjecanjima igramo dobro i taj psihološki trenutak je važan, a ona momčad Dinama bila je dobra i zasluženo nas prošla – kazao je trener Betisa Manuel Pellegrini.

Sami smo si zabili dva gola

– Nije nas Betis s nečim iznenadio, znali smo da su odlični, s odličnim pojedincima, imaju te odlične trokute. Dobro smo ušli u utakmicu, bolje nego protiv Lillea, ali sami si postignemo dva pogotka, a onda je teško. Mi smo vjerovali, drugo poluvrijeme bilo je bolje. Oni su najopasniji kad mi imamo loptu, živi su i brzi, a kad još napravite onakve greške.... Taj treći gol je na kraju presudio. Žao mi je naših navijača, ali dobro je što još imamo šansu za prolazak. Da, odlično smo krenuli u Europsku ligu, znali smo da idemo na jake suparnike, ali mislim da se možemo kroz ove dvije utakmice izboriti za prolazak – rekao je trener Mario Kovačević koji se sad okreće domaćim utakmicama.

Dinamo u ovoj sezoni upisao već sedam poraza.

– Previše i za mene i za klub, pogotovo zbog nekih utakmica u našoj ligi.

Spominje se moguća doselekcija, na kojim pozicijama?

– Ima u našoj momčadi još igrača koje ćemo vidjeti, nekih koji su manje igrali. Ma, samo da mi dobijemo ove dvije zadnje u HNL-u, onda će biti lakše, onda ćemo vidjeti za tu jednu-dvije doselekcije – kazao je Kovačević.