VELIKO PRIZNANJE

Igrač Istre pozvan među elitu: Dijelit će svlačionicu sa svjetskim zvijezdama

Istra 1961 i Slaven Belupo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
12.12.2025.
u 20:37

Sjajni ofenzivac ove sezone je na učinku od šest pogodaka i četiri asistencije u 18 odigranih utakmica

Nogometaš Istre 1961 Salim Fago Lawal i službeno je dobio poziv u reprezentaciju Nigerije za predstojeći Afrički kup nacija koji će se održati u Maroku. On će tako odraditi nedjeljni derbi s Rijekom, a potom kreće na pripreme sa suigračima iz reprezentacije.

22-godišnjak iz Istre tako će pokušati pomoći svojoj zemlji da po četvrti puta osvoji kontinentalnu smotru (najbolji su bili i 1980., 1994. i 2013.). Kolika je ovo čast za igrača pa tako i klub dovoljno govori činjenica i kako će Lawalu konkurencija u napadu biti jedan od najboljih napadača svijeta Victor Osimhen, igrač Atalante Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Paul Onuachu, a na popisu se našao ispred igrača poput Gifta Orbana.

Sjajni ofenzivac ove sezone je na učinku od šest pogodaka i četiri asistencije u 18 odigranih utakmica, a od dolaska u Istru zabio je 14 pogodaka u 64 nastupa. Ugovorom je vezan do 2028., ali čini se kako je gotovo nemoguće da ga odradi do kraja, pogotovo ukoliko impresionira na velikom natjecanju s reprezentacijom.

Kada ga je Saša Bjelanović doveo, po Transfermarktu je vrijedio samo 50 tisuća eura dok danas vrijedi čak 800 tisuća. 
Ključne riječi
Afrički kup nacija nigerija Istra 1961

