Nogometni savez BiH novčano kaznio Štimca zbog vrijeđanja i napada na suca

Nogometni savez Bosne i Hercegovine kaznio je hrvatskog stručnjaka Igora Štimca s dvije tisuće konvertibilnih marki, odnosno 1023 eura, zbog incidenta tijekom utakmice njegovog Zrinjskog i Širokog Brijega. Spomenuta utakmica odigrala se u 13. kolu prvenstva BiH prvog studenog, a kao pobjednik je izašao gostujući Zrinjski rezultatom 1:2.

Štimac je isključen u drugoj minuti sudačke nadoknade na toj utakmici zbog unošenja u lice glavnom sucu, a dok je izlazio s terena čuli su se pogrdni povici s tribine. Morali su ga smirivati njegovi igrači, a nakon utakmice se na press konferenciji i posvađao s novinarom.

- "Kako to nismo dobili devet i pol godina ovdje kad smo zaštićeni? Oš' mi to objasnit? Kako? - vikao je Štimac na novinara nakon čega je ljutito napustio konferenciju za medije.

Zrinjski se trenutačno nalazi na drugom mjestu ljestvice prvenstva BiH s tri boda manje od vodećeg banjalučkog Borca. Obje momčadi dosad su odigrale 17 utakmica.