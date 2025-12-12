Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
STARI PREKRŠAJ

Nogometni savez BiH novčano kaznio Štimca zbog vrijeđanja i napada na suca

UEFA Conference League - Dynamo Kyiv v Zrinjski Mostar
KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
12.12.2025.
u 16:29

Morali su ga smirivati njegovi igrači, a nakon utakmice se na press konferenciji i posvađao s novinarom

Nogometni savez Bosne i Hercegovine kaznio je hrvatskog stručnjaka Igora Štimca s dvije tisuće konvertibilnih marki, odnosno 1023 eura, zbog incidenta tijekom utakmice njegovog Zrinjskog i Širokog Brijega. Spomenuta utakmica odigrala se u 13. kolu prvenstva BiH prvog studenog, a kao pobjednik je izašao gostujući Zrinjski rezultatom 1:2.

Štimac je isključen u drugoj minuti sudačke nadoknade na toj utakmici zbog unošenja u lice glavnom sucu, a dok je izlazio s terena čuli su se pogrdni povici s tribine. Morali su ga smirivati njegovi igrači, a nakon utakmice se na press konferenciji i posvađao s novinarom.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

- "Kako to nismo dobili devet i pol godina ovdje kad smo zaštićeni? Oš' mi to objasnit? Kako? - vikao je Štimac na novinara nakon čega je ljutito napustio konferenciju za medije.

Zrinjski se trenutačno nalazi na drugom mjestu ljestvice prvenstva BiH s tri boda manje od vodećeg banjalučkog Borca. Obje momčadi dosad su odigrale 17 utakmica.
Ključne riječi
Kazna Nogometni savez BiH Zrinjski Igor Štimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!