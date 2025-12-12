Naši Portali
TREĆI STRIJELAC LIGE

Legenda HNL-a ima novi posao: Vratio se u klub koji ga je proslavio

Zagreb: GNK Dinamo i NK Slaven Belupo sastali se u 29. kolu Prve HNL
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
12.12.2025.
u 17:32

Prije dolaska u redove 'Pjesnika' (prvog hrvatskog kluba za koji je igrao), od 2006. do 2008. nosio je dres Posušja - kluba koji je krenuo u veliku rekonstrukciju Uprave

Ivan Krstanović jedan je od najvećih napadača koji su ikada igrali u u hrvatskom nogometnom prvenstvu i njegov treći najbolji strijelac u povijesti. Njegov zbroj od 123 gola znači da više od njega imaju samo Igor Cvitanović sa 126 i Davor Vugrinec sa 145. U HNL-u je zabijao u dresovima Zagreba, Dinama, Rijeke, Zadra, Lokomotive i Slaven Belupa koji je napustio u srpnju 2023.

Tada je s punih 40 godina napustio ligu u koju je stigao 2008. prije nego je odigrao još jednu sezonu u Karlovcu, a potom objesio kopačke o klin. Prije dolaska u redove 'Pjesnika' (prvog hrvatskog kluba za koji je igrao), od 2006. do 2008. nosio je dres Posušja - kluba koji je krenuo u veliku rekonstrukciju Uprave.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Mjesta u novoj Upravi našlo se i za Krstanovića koji se vraća u nogomet kao klupski savjetnik za sportsku politiku i transfere igrača, objavio je klub.

- Uprava kluba s ponosom objavljuje kako je Ivan Krstanović preuzeo ulogu savjetnika za sportsku politiku i transfere igrača. Ivan se u Posušje vraća u važnoj funkciji, donoseći sa sobom bogato iskustvo i jasnu nogometnu viziju koju je gradio gotovo dva desetljeća na najvišim razinama regionalnog nogometa. Ime Ivana Krstanovića dobro je poznato na Mokrom Docu, a njegov povratak ima jasan cilj – kroz strateški rad na sportskom planu i transferima dodatno osnažiti momčad te pomoći klubu u ostvarenju njegovih sportskih ambicija -piše i njihovoj objavi.

Nakon nepunih 18 kola prvenstva BiH, Posušje se nalazi na posljednjem (desetom) mjestu s 14 bodova.
Ivan Krstanović

