Engleska legenda priznala: 'Prijetili su mi smrću, no nije me bilo briga...'

Bivši engleski napadač Wayne Rooney kaže da je primio prijetnje smrću kada je svojedobno iz Evertona prešao u Manchester United.

S 18 godina, Rooney je 2004. godine potpisao za Crvene vragove u ugovoru vrijednom 27 milijuna funti nakon što je odbio rekordnu ponudu Toffeesa za ugovor. No, Rooneyjev prelazak iz Merseysidea izazvao je žestoke reakcije nekih navijača Evertona.

- Dobivao sam prijetnje smrću. Kuća mojih roditelja bila je prefarbana sprejem i uništena. Kuća moje tadašnje djevojke, sada supruge, bila je prefarbana sprejem. Mislim da je tu potrebno biti mentalno jak. Ljudi oko tebe moraju pomoći. Odlazak je bio težak jer sam otišao u Manchester United, a Liverpool i Manchester bili su veliki rivali, što je sve učinilo puno težim. Ali uvijek sam razmišljao 'nije me briga'. Znao sam što želim i znao sam kako to postići. Morao sam ostati čvrst u mislima. Ovo su bili ljudi iz mog grada pa je bilo teško, ali mislio sam 'nije me briga', moraš biti sebičan i donositi ovakve odluke - rekao je Rooney u najnovijoj epizodi emisije The Wayne Rooney Show na BBC Sportu.

Kada je Rooney prešao u Manchester United, to je bilo u vrijeme s puno manje društvenih mreža, čiji porast, po njegovom mišljenju, stvara drugačiji pritisak na mlade nogometaše u modernom nogometu.

Rooneyjev najstariji sin, Kai, trenutačno je u Unitedu i naglasio je važnost osiguravanja snažne mreže podrške dok se nada uspjehu u profesionalnom nogometu.



- Sada je razlika u društvenim mrežama. Kad sam bio mlad, bio sam u lokalnim novinama i svi u Liverpoolu su me stvarno poznavali. Sada to imam s mojim sinom koji ima 16 godina i on je na društvenim mrežama. Igra za moj United, sponzorira ga Puma i stotine tisuća ili milijuni ljudi ih gledaju dok su tako mladi, a ja to zapravo nisam imao. Biti mlad igrač i posebno ulaziti u prvu momčad, nije lagano. S pravom ili ne, osuđuju te i procjenjuju i tu ti trebaju ljudi oko tebe, ljudi u klubu ili tvoja obitelj da te drže u dobrom stanju. Svi se možemo zanijeti i društvenim mrežama. Stoga je stvarno važno da ljudi koji su ti bliski rade u tvom najboljem interesu. To je najvažnije - rekao je Rooney.

U međuvremenu, Rooney je također otkrio da se kao dijete dopisivao s Duncanom Fergusonom dok je napadač Evertona bio u zatvoru zbog napada. Godine 1995., kada je Rooney imao 10 godina, napadač Toffeesa Ferguson odslužio je 44-dnevnu zatvorsku kaznu zbog udaranja glavom Johna McStaya, braniča Raith Roversa.



- Bio sam klinac koji je navijao za Everton pa sam mu pisao u zatvor, a on bi mi odgovorio. Samo sam mu govorio koliko ga volim. Rekao bi: 'hvala, puno mi znači' - prisjetio se Rooney.

Rooney se pridružio Evertonovoj akademiji 1996. i debitirao je za prvu momčad sa 16 godina 2002. dok je Ferguson još bio u klubu.

- Budući da sam bio premlad da bih vozio, vozio bi me kući s treninga. Svi su u mojoj obitelji bili veliki navijači Evertona, pa me Duncan Ferguson vozio kući, a moj tata je bio kroz prozor mašući. To je bilo nestvarno - dodao je Rooney.