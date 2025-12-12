Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Dominik Livaković vraća se kući! Nakon dvije i pol godine, točnije od odlaska u Fenerbahçe za 6.65 milijuna eura, vratar hrvatske nogometne reprezentacije odlučio je ponovno odjenuti dres zagrebačkog Dinama. Prema informacijama koje je prvi objavio ugledni turski novinar Yağız Sabuncuoğlu, Livaković je postigao potpuni dogovor s vodstvom Dinama, na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom i trenerom Marijom Kovačevićem, oko šestomjesečne posudbe. Ovaj rasplet dolazi kao epilog turbulentnog razdoblja za 30-godišnjeg Zadranina, čija je posudba u španjolsku Gironu na početku sezone prerasla u pravu noćnu moru, budući da u La Ligi nije upisao niti jednu jedinu minutu.

ÖZEL | Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livaković'in kiralık transferi için resmi görüşmelere başladı! Livaković, Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 12, 2025

Ključni razlog za ovako drastičan zaokret u karijeri leži u Livakovićevu statusu u Gironi i njegovoj nepokolebljivoj želji da ostane prvi vratar reprezentacije uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva. Situacija u španjolskom klubu eskalirala je do točke usijanja, što je potvrdio i trener Girone, Míchel, koji je javno izrazio svoje razočaranje. Prema njegovim riječima, Livaković je svjesno odbio stati na gol, čak i u situaciji kada je prvi vratar Paulo Gazzaniga bio bolestan, kako ne bi ugrozio mogućnost transfera. Naime, prema pravilima FIFA-e, igrač ne može nastupiti za više od dva kluba u jednoj sezoni, a kako je Livaković već branio za Fenerbahçe, nastup za Gironu zatvorio bi mu vrata povratka u Dinamo ove zime. "Livaković želi otići. Njegov prioritet je Svjetsko prvenstvo, a ne igranje ovdje. Izuzetno sam ljutit zbog toga", poručio je španjolski stručnjak.

Sada je posve izvjesno da će posudba u Gironi biti raskinuta sa zadnjim danom ove kalendarske godine, nakon čega će se Livaković formalno vratiti u Istanbul, no tamo se neće dugo zadržati. Fenerbahçe, koji je aktivan na tržištu i traži pojačanja na drugim pozicijama, navodno nema ništa protiv njegova odlaska jer im Livaković trenutačno nije u prvom planu, a njegov status dodatno kompliciraju i pravila o broju stranih igrača u turskoj ligi. Hrvatski vratar imao je i druge opcije, spominjao se interes talijanske Genoe, no njegova je želja bila isključivo povratak u Maksimir. Navodno je osobno obećao predsjedniku Bobanu da će se vratiti, što je bio ključan faktor u pregovorima. Inače, Livaković ima ugovor s Fenerbahčeom do ljeta 2028. godine. Još uvijek nije poznato kakav će Livakovićev status biti idućeg ljeta niti hoće li Dinamo i Fenerbahče eventualno pregovarati o trajnom prelasku Livakovića na Maksimir. Sada je najvažnije samo jedno – Livakoviću dati kontinuitet na golu, što će u Dinamu svakako imati.

Ovakav rasplet s velikim će odobravanjem dočekati i izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić. Za Livakovića je kontinuitet nastupa od presudne važnosti kako bi zadržao vrhunsku formu i samopouzdanje pred najveću svjetsku nogometnu smotru. Povratak u klub u kojem je proveo osam godina i stekao status legende čini se kao idealno rješenje za izlazak iz krize i novi početak, a za Dinamo predstavlja ogromno pojačanje u borbi za domaće trofeje i europski iskorak. Službeni pregovori između Dinama i Fenerbahçea su započeli, a formalizacija posla očekuje se u prvim danima siječnja.