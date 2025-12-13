Naši Portali
BUKTINJA U POGONU ZA RECIKLIRANJE

Veliki požar u pogonu CIAK-a u Zaboku, na intervenciji je čak 60 vatrogasaca: 'Gore opasne kemikalije...'

13.12.2025.
u 00:39

Zbog teške situacije angažirano je više dragovoljnih vatrogasnih društava

U Zaboku je izbio veliki požar. Kako javlja portal 24 sata gori pogon tvrtke CIAK koja tamo ima skladište i pogon za recikliranje akumulatora. U tijeku je opsežna operacija gašenja požara, a anagažirano je čak 60 vatrogasaca iz Zagorske javne vatrogasne postaje i još osam vatrogasnih DVD-ova iz okolice. 

'Tu su najopasnije kemikalije, najopasnije otpadne kemikalije koje ima hrvatska industrija', rekli su radnici za lokalni portal Zagorje.com koji piše da su radnici večeras bili na domjenku njihove tvrtke kada im je stigla vijest o izbijanju požara pa su se mnogi potom uputili do kompleksa tvrtke CIAK. 

Tamo je stigla i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, koja je za Zagorje.com istaknula da je sa gornje strane konstrukcija već propala, ali da još uvijek ne zna detalje požara. Alarmiran je i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ zbog bojazni o zagađenju zraka i potencijalne opasnosti za građane. 

Uskoro opširnije...

Zabok požar

CH
chupakabra
00:25 13.12.2025.

Pa dobro, sve ćete nas podaviti sa svojim biznisom. Svako malo slučajno reciklirate sa šibicom :-/

