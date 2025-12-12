Naši Portali
SVE JE VIŠE PROTESTA

Mamićeva čistka u Sarajevu, navijači se pitaju: Zašto smo osuđenicima dali da stvaraju mali Dinamo?

Sarajevo: Zoran Mamić u VIP loži prati utakmicu FK Sarajevo - HSK Zrinjski
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
12.12.2025.
u 13:37

Zoran Mamić krenuo je silovito kao prikriveni šef FK Sarajevo. Nakon što se odrekao šefa Akademije FK Sarajevo Alena Škore, stigla su još dva otkaza.

Dženan Hošić i Edin Dudo, “djeca” Sarajeva,  dobili su slobodne ruke da potraže novi posao, saznaju Sportske.ba.

"Trenere mlađih kategorija savjetnik predsjednika Ismira Mirvića tjera iz kluba baš kada su imali odlične rezultate. I neki fizioterapeuti, koji su radili u klubu, potražit će novi posao... Ima li kraja? Mamić ne ustrajava da od velikog Sarajeva napravi “mali Dinamo”. Navijači Sarajeva s pravom se pitaju mogu li se “osuđenici” ovako ponašati s klubom bogate povijesti... Nije ništa novo da se svaka garnitura koje preuzme kormilo Sarajeva obračunava sa prethodnicima, a posebno su sada na tapeti ljudi koji su velikanu s Koševa dali veliki doprinos, prvo kao igrači, a onda i kao treneri koji imaju DNK bordo kluba", pišu sportske.ba.

Mamić je nedavno u klub doveo Krešimira Gojuna koji je naslijedio Alena Škoru na čelu Akademije FK Sarajevo. Prije toga za glavnog je trenera postavio Marija Cvitanovića, koji je na klupi nanizao nekoliko odličnih rezultata i klub podigao na treće mjesto prvenstvene ljestvice.

Inače, za Sarajevo igra donedavni igrač Dinama Stefan Ristovski, ali i bivši igrač Supersport HNL-a poput Ivana Banića, Slavka Bralića, Edina Julardžije, Karla Butića...
Ključne riječi
Bosna i Hercegovina FK Sarajevo Zoran Mamić

Želite prijaviti greške?

