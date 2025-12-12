Naši Portali
RIVALI POSLUJU?

Juventus kupuje u Milanu? Stara Dama zainteresirana za reprezentativnog veznjaka

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Norway
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.12.2025.
u 19:03

Talijanski mediji navode da se je njegov menadžer nedavno sastao s predstavnicima Juventusa

Talijanski reprezentativni veznjak Davide Frattesi (26) nezadovoljan je skromnom minutažom u Interu i u zimskom prijelaznom roku bi mogao potražiti novu sredinu. 

Frattesi je ove sezone skupio tek 480 minuta igre u svim natjecanjima. Talijanski mediji navode da se je njegov menadžer nedavno sastao s predstavnicima Juventusa.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Ovo nije prvi puta da torinski klub pokazuje interes za Frattesija, no sada u prilog Juveu ide činjenica što ga vodi Luciano Spalletti, bivši izbornik talijanske reprezentacije. U Spallettijevom izborničkom mandatu Frattesi je bio najbolji strijelac reprezentacije sa sedam pogodaka. 

Frattesija ugovor s Interom veže do lipnja 2028. godine, a talijanski mediji procjenjuju da bi "Nerazzurri" tražili barem 35 milijuna eura odštete.
Ključne riječi
Milano Inter Juventus

