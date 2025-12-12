Naši Portali
MINISTAR UPOZORIO

Zastrašujuća poruka vojne sile: 'Sjena rata kuca na europska vrata...'

Autor
Dora Taslak
12.12.2025.
u 07:39

Europa se više ne suočava s "ratovima po izboru“ nego s "ratovima iz nužde“ koji će doći s visokom ljudskom cijenom, tvrdi Al Carns

Rat u Ukrajini traje već gotovo četiri godine, a posljednjih su se tjedana ponovno intenzivirali napori i pregovori za njegovo okončanje. U sve je uključen i niz europskih čelnika koji, zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, nastoji pronaći rješenje koje će biti najpovoljnije moguće za ratom pogođenu zemlju. Dok lideri pomažu Ukrajini pri pripremi planova za mir, svoje zemlje već neko vrijeme dodatno naoružavaju. Također, europski vojni čelnici i dužnosnici nerijetko javno upozoravaju da spremnost na potencijalni sukob treba podignuti na višu razinu, a takva je poruka sada stigla iz Velika Britanije. 

Govoreći na predstavljanju nove Britanske vojne obavještajne službe (MIS), ministar obrane Al Carns rekao je da "sjena rata kuca na europska vrata“ i upozorio da se saveznici u NATO-u moraju pripremiti za odgovor. Europa se više ne suočava s "ratovima po izboru“ nego s "ratovima iz nužde“ koji će doći s visokom ljudskom cijenom, tvrdi Carns, navodeći rusku invaziju Ukrajine kao primjer, prenosi Politico.

Neprijateljska obavještajna aktivnost protiv britanskog vojnog osoblja i imovine porasla je za više od 50 posto u posljednjoj godini, uglavnom iz Irana, Kine i Rusije, otkrio je šef obrambene obavještajne službe Adrian Bird.

Nakon nedavnog oštrog izvješća Odbora za obranu o britanskoj spremnosti za rat, Carns je tvrdio da će preustroj vojne obavještajne službe pomoći osigurati da njihovo "odvraćanje bude apsolutno neprobojno“. Naglasio je kako javnost treba ozbiljno shvatiti da neprijateljske države mogu predstavljati stvarnu prijetnju. Kako je naveo, potrebno je "osigurati da stanovništvo prepozna da te prijetnje iz inozemstva imaju izravan utjecaj na njihov način života, troškove života, cijene hrane, goriva i vladinu potrošnju u cjelini.“

Upozorenje je u četvrtak u Berlinu izdao i šef NATO-a Mark Rutte. "Rusija je vratila rat u Europu i moramo biti spremni na razmjere rata koje su podnosili naši djedovi i pradjedovi", istaknuo je. 
Ispred kamera zagrljaji, a iza zatvorenih vrata nešto sasvim drugo: Ovo je pravi ishod sastanka Meloni i Zelenskog?
Komentara 29

Pogledaj Sve
KO
Kormoran
08:37 12.12.2025.

EU ne bira rat niti želi rat, ali mora biti spremna za njega! Ne smijemo se dovesti u situaciju da rat dočekamo nespremni kao Ukrajina!

LI
Libertas
08:42 12.12.2025.

ruski trolovi naravno tvrde da "rusija nikoga neće napasti"...kao što rusija "nije napala" Ukrajinu 2014...pa pa 2018....pa 2022.!

ST
Stević
08:46 12.12.2025.

Tko vjeruje da je rusima do mira, naivniji je od vrtićarca

