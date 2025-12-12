HNS dao poštedu sucu o kojem priča cijela Hrvatska, UEFA ga promovirala: Sudit će Ligu prvaka?

Patrik Kolarić, hrvatski sudac iz Čakovca koji je prošlog tjedna sudio najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka, promaknut je na Prvu listu UEFA-inih sudaca.

Čelna europska nogometna organizacija tako mu ukazuje sve više povjerenja pa bismo ga uskoro mogli vidjeti i na travnjacima Lige prvaka. Dosad je mogao suditi samo utakmice u Konferencijskoj ligi (debitirao je prošle sezone na utakmici Betisa i finskog HJK-a), a mjesto na Prvoj listi daje mu ovlasti da sudi utakmice Europske lige i Lige prvaka.

Zanimljivo je kako je promaknut u istom tjednu kada je od šefa hrvatskih sudaca, Bertranda Layeca, dobio poštedu za sljedeće prvenstveno kolo. Dio javnosti, ponajviše navijači Dinama, oštro je reagirao na neke njegove odluke u derbiju Dinama i Hajduka te je Layec odlučio da je bolje da ne sudi dok je pritisak javnosti još uvijek na njemu.

Zanimljivo je i kako je i analiza sudačke komisije pokazala kako je Kolarić u derbiju donosio dobre odluke u dvojbenim situacijama, ali unatoč tome nije mu ukazano povjerenje za sljedeće kolo.