UKAZALI MU POVJERENJE

HNS dao poštedu sucu o kojem priča cijela Hrvatska, UEFA ga promovirala: Sudit će Ligu prvaka?

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
12.12.2025.
u 17:50

Zanimljivo je kako je promaknut u istom tjednu kada je od šefa hrvatskih sudaca, Bertranda Layeca, dobio poštedu za sljedeće prvenstveno kolo

Patrik Kolarić, hrvatski sudac iz Čakovca koji je prošlog tjedna sudio najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka, promaknut je na Prvu listu UEFA-inih sudaca. 

Čelna europska nogometna organizacija tako mu ukazuje sve više povjerenja pa bismo ga uskoro mogli vidjeti i na travnjacima Lige prvaka. Dosad je mogao suditi samo utakmice u Konferencijskoj ligi (debitirao je prošle sezone na utakmici Betisa i finskog HJK-a), a mjesto na Prvoj listi daje mu ovlasti da sudi utakmice Europske lige i Lige prvaka.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Zanimljivo je kako je promaknut u istom tjednu kada je od šefa hrvatskih sudaca, Bertranda Layeca, dobio poštedu za sljedeće prvenstveno kolo. Dio javnosti, ponajviše navijači Dinama, oštro je reagirao na neke njegove odluke u derbiju Dinama i Hajduka te je Layec odlučio da je bolje da ne sudi dok je pritisak javnosti još uvijek na njemu.

Zanimljivo je i kako je i analiza sudačke komisije pokazala kako je Kolarić u derbiju donosio dobre odluke u dvojbenim situacijama, ali unatoč tome nije mu ukazano povjerenje za sljedeće kolo.
Ključne riječi
promaknuće UEFA Patrik Kolarić

Komentara 2

NI
niko63
17:59 12.12.2025.

Odradio je prijavi posao i za to je nagrađen.

ZR
Ze Roberto u
18:06 12.12.2025.

Tovarić će suditi "sraz" između Vlaznimija i Čukaričkog....

