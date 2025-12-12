Naši Portali
TREBALA JE BITI RANIJE

Tajna operacija Ukrajine skoro je propala zbog mamurnih Rusa? Izvještaj otkrio nove detalje akcije

Autor
Dora Taslak
12.12.2025.
u 08:15

Za uspjeh operacije Ukrajina se oslanjala na grupu ruskih vozača koji su trebali prevesti dronove na željene lokacije, vjerujući da prevoze samo mobilne drvene kabine

Ukrajinci su mjesecima pripremali svoju golemu obavještajnu operaciju nazvanu "Paukova mreža", u sklopu koje su dronovima napali ruske nuklearne bombardere. Dronovi su, podsjetimo, prokrijumčareni u kamionima u blizini baza. No novi izvještaj sada otkriva nove detalje o operaciji i probleme s kojima su se Ukrajinci susreli. 

Nakon što je Kijev uspješno prokrijumčario desetke dronova u Rusiju, ukrajinska Sigurnosna služba (SBU) nadala se izvesti napad oko Dana pobjede 9. svibnja. Ali, proslave oko tog praznika stvorile su neočekivani problem – nedostatak aktivnih vozača za provedbu misije, prenosi New York Post.

Za uspjeh operacije, Ukrajina se oslanjala na grupu ruskih vozača koji su trebali prevesti dronove na željene lokacije, vjerujući da prevoze samo mobilne drvene kabine. Tijekom praznika bilo je malo dostupnih vozača jer su mnogi bili mamurni pa uzeli slobodno, rekli su dužnosnici SBU-a. Tek krajem svibnja pronađena je ekipa vozača sprema za višednevnu misiju. 

Mamurni vozači nisu bili jedini problem s kojim se SBU suočila pri izvođenju tajne operacije. Tijekom vožnje prema jednom od odredišta unutar Rusije jedan vozač primijetio je da je krov jedne kabine otpao, otkrivši skrivene dronove unutra. Odmah je nazvao poslodavca, a javio mu se Artem Timofejev, bivši ukrajinski DJ koji živi u Rusiji. On se, naime, prijavio da sastavlja dronove i kabine za operaciju, a SBU ga je podučila kako uvjeriti Rusa da su dronovi i kabine "za lov“. Ruski vozač povjerovao mu je, vratio krov na kabinu i nastavio put.

Problem je nastao i kada je kamion imao mehanički kvar. No, Timofejev i dužnosnici uspjeli su prebaciti teret u drugi kamion a da nitko nije posumnjao. Zbog loše veze gubio se i kontakt s nekoliko vozača, a zbog toga je SBU strahovao da je operacija možda kompromitirana. No do toga u konačnici ipak nije došlo. 
Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
Ključne riječi
Paukova mreža Rusija rat u Ukrajini

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Aurel
Aurel
08:58 12.12.2025.

samo rokaj ruSSke nacije ma gdje bili...

ST
Stvarnost2
08:34 12.12.2025.

Kakav tekst ,Pa da li stvarno neko veruje u ovo 🤣🤣🤣

ZA
zagabria4
08:30 12.12.2025.

Rusi gube evo već pet godina. Bezobrazluk i glupost Europskih političara i njihovih dirigiranih medija je već legendarna. Titovo vfijeme dirigiranih medija bilo je mala maca za ove. A još nas i reklamama bombardiraju

Želite prijaviti greške?

