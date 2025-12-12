Naši Portali
LALIGA

Girona preokretom svladala Sociedad, sva tri vatrena na klupi

LaLiga - Girona v Real Madrid
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.12.2025.
u 23:44

Guedes (35) je doveo domaće u vodstvo, ali je Tsygankov (76, 84) kreirao preokret

U prvoj utakmici 16. kola španjolskog nogometnog prvenstva Girona je kao gost svladala Real Sociedad sa 2-1.

Guedes (35) je doveo domaće u vodstvo, ali je Tsygankov (76, 84) kreirao preokret.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Dominik Livaković ostao je na klupi Girone koja je izašla iz zone ispadanja i sada je 17. sa 15 bodova, dok su Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car ostali na klupi Real Sociedada koji je 14. sa 16 bodova.

Vodi Barcelona sa 40 bodova, četiri više od drugog Reala iz Madrida.
Duje Ćaleta - Car Luka Sučić Dominik Livaković Real Sociedad Girona

