Girona preokretom svladala Sociedad, sva tri vatrena na klupi

U prvoj utakmici 16. kola španjolskog nogometnog prvenstva Girona je kao gost svladala Real Sociedad sa 2-1.

Guedes (35) je doveo domaće u vodstvo, ali je Tsygankov (76, 84) kreirao preokret.

Dominik Livaković ostao je na klupi Girone koja je izašla iz zone ispadanja i sada je 17. sa 15 bodova, dok su Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car ostali na klupi Real Sociedada koji je 14. sa 16 bodova.

Vodi Barcelona sa 40 bodova, četiri više od drugog Reala iz Madrida.