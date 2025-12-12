Girona preokretom svladala Sociedad, sva tri vatrena na klupi

U prvoj utakmici 16. kola španjolskog nogometnog prvenstva Girona je kao gost svladala Real Sociedad sa 2-1.
Guedes (35) je doveo domaće u vodstvo, ali je Tsygankov (76, 84) kreirao preokret.Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla
Dominik Livaković ostao je na klupi Girone koja je izašla iz zone ispadanja i sada je 17. sa 15 bodova, dok su Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car ostali na klupi Real Sociedada koji je 14. sa 16 bodova.
Vodi Barcelona sa 40 bodova, četiri više od drugog Reala iz Madrida.
