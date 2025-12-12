Naši Portali
VELIKI TALENT

Svjetski mediji pišu o hrvatskom fenomenu: Emanuel (14) potpisuje ugovor života

Autor
Patrik Mršnik
12.12.2025.
u 11:39

Zbog stila igre, pregleda, kontrole lopte i nogometne inteligencije, Šipuru nerijetko uspoređuju s kapetanom hrvatske reprezentacije, Lukom Modrićem

Stvar je praktički gotova, a kada vijest potvrdi najpouzdaniji svjetski izvor za transfere, Fabrizio Romano, onda je jasno da se ne radi o pukom nagađanju. Emanuel Šipura, 14-godišnji dragulj hrvatskog nogometa i standardni član U-15 reprezentacije, uskoro će postati novi član akademije minhenskog Bayerna. Ovaj prelazak iz redova Bayer Leverkusena predstavlja krunu njegovog talenta. Šipura, rođen 2011. godine u Požegi, s obitelji se rano preselio u Njemačku, gdje je nogometno odrastao prvo u Kölnu, a zatim i u Leverkusenu, gdje je svojim izvanrednim igrama privukao pažnju najvećih europskih klubova.

Borba za njegov potpis bila je intenzivna, a interes su pokazali brojni klubovi, uključujući i hrvatskog prvaka Dinamo. Ipak, zagrebački klub nije mogao parirati moćnom Bayernu. Presudan je bio impresivan plan razvoja koji je bavarski velikan predstavio obitelji Šipura. Nije se radilo samo o ugovoru, već o detaljno razrađenom putu kroz njihovu akademiju s jasnom vizijom, što je obitelji dalo sigurnost da je Bayern prava destinacija za Emanuelov daljnji nogometni napredak i razvoj karijere na najvišoj mogućoj razini.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Jedina otvorena stavka ostaje vrijeme realizacije transfera. Bayern bi želio da se mladi Hrvat priključi akademiji već ove zime radi brže prilagodbe na novi sustav rada i okolinu. S druge strane, obitelj preferira da Emanuel završi aktualnu sezonu u dresu Bayer Leverkusena i preseli se na ljeto, nakon završetka školskih i sportskih obaveza. Očekuje se da će se dogovor oko tog detalja uskoro postići, no sam transfer više nije upitan i predstavlja veliku pobjedu za Bayernovu skautsku službu koja ga je dugo pratila.

O kakvom se talentu radi, možda najbolje govori podatak da njemački mediji, prateći njegov razvoj, već povlače paralele s najvećima. Zbog stila igre, pregleda, kontrole lopte i nogometne inteligencije, Šipuru nerijetko uspoređuju s kapetanom hrvatske reprezentacije, Lukom Modrićem. Iako su takve usporedbe uvijek velik teret za mladog igrača, one istovremeno svjedoče o ogromnom potencijalu koji posjeduje. Hrvatska tako dobiva novog nogometnog bisera koji će se kaliti u jednom od najvećih svjetskih klubova, a njegova će karijera biti pod posebnim povećalom domaće i svjetske javnosti.
