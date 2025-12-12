Svjetski mediji pišu o hrvatskom fenomenu: Emanuel (14) potpisuje ugovor života

Stvar je praktički gotova, a kada vijest potvrdi najpouzdaniji svjetski izvor za transfere, Fabrizio Romano, onda je jasno da se ne radi o pukom nagađanju. Emanuel Šipura, 14-godišnji dragulj hrvatskog nogometa i standardni član U-15 reprezentacije, uskoro će postati novi član akademije minhenskog Bayerna. Ovaj prelazak iz redova Bayer Leverkusena predstavlja krunu njegovog talenta. Šipura, rođen 2011. godine u Požegi, s obitelji se rano preselio u Njemačku, gdje je nogometno odrastao prvo u Kölnu, a zatim i u Leverkusenu, gdje je svojim izvanrednim igrama privukao pažnju najvećih europskih klubova.
Borba za njegov potpis bila je intenzivna, a interes su pokazali brojni klubovi, uključujući i hrvatskog prvaka Dinamo. Ipak, zagrebački klub nije mogao parirati moćnom Bayernu. Presudan je bio impresivan plan razvoja koji je bavarski velikan predstavio obitelji Šipura. Nije se radilo samo o ugovoru, već o detaljno razrađenom putu kroz njihovu akademiju s jasnom vizijom, što je obitelji dalo sigurnost da je Bayern prava destinacija za Emanuelov daljnji nogometni napredak i razvoj karijere na najvišoj mogućoj razini.
Jedina otvorena stavka ostaje vrijeme realizacije transfera. Bayern bi želio da se mladi Hrvat priključi akademiji već ove zime radi brže prilagodbe na novi sustav rada i okolinu. S druge strane, obitelj preferira da Emanuel završi aktualnu sezonu u dresu Bayer Leverkusena i preseli se na ljeto, nakon završetka školskih i sportskih obaveza. Očekuje se da će se dogovor oko tog detalja uskoro postići, no sam transfer više nije upitan i predstavlja veliku pobjedu za Bayernovu skautsku službu koja ga je dugo pratila.
O kakvom se talentu radi, možda najbolje govori podatak da njemački mediji, prateći njegov razvoj, već povlače paralele s najvećima. Zbog stila igre, pregleda, kontrole lopte i nogometne inteligencije, Šipuru nerijetko uspoređuju s kapetanom hrvatske reprezentacije, Lukom Modrićem. Iako su takve usporedbe uvijek velik teret za mladog igrača, one istovremeno svjedoče o ogromnom potencijalu koji posjeduje. Hrvatska tako dobiva novog nogometnog bisera koji će se kaliti u jednom od najvećih svjetskih klubova, a njegova će karijera biti pod posebnim povećalom domaće i svjetske javnosti.