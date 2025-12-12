Trener najugodnijeg iznenađenja prvenstva: 'Bit ćemo još bolji'

Nogometaši Vukovara 1991 pobijedili su Varaždin s 2:0 u prvoj utakmici 17. kola HNL-a. Domaći su u Vinkovcima slavili zahvaljujući pogotcima Kerima Calhanoglua u 64. te Jakova Puljića u 70. minuti. Momčad Silvija Čabraje tako se odvojila na tri boda prednosti pred posljednjim Osijekom i trenutačno se nalaze na devetom mjestu.

Bila im je ovo treća prvenstvena pobjeda ove sezone, a uz to ostvarili su i šest remija te osam poraza. Imaju najgoru obranu lige s 30 primljenih pogodaka te drugi najgori napad s 18 zabijenih golova. Unatoč tome, Čabraja ostaje optimističan uoči nastavka sezone.

- Sretan sam i zadovoljan. Mislim da smo čitavu utakmicu bili bolji, čak i to prvo poluvrijeme. Možda su imali loptu, ali mi smo imali dvije-tri izrazite šanse, a Varaždin jednu. Mislim da smo zaslužili ovu pobjedu. Digli smo se sa zadnjeg mjesta. Sutra je novi dan, ali stalno smo konkurentni. Nakon priprema i prijelaznog roka, mislim da ćemo biti još bolji. I svaka čast igračima na volji i želji danas - rekao je strateg Vukovara.