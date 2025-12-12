Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
SVE JE SNIMILA

FOTO Antonija Blaće naručila taksi pa ostala u šoku zbog vozila koje je došlo po nju

Karlovac: Otvoreni 38. Dani piva
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
1/25
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 18:00

Omiljena RTL-ova voditeljica zabavnog programa, Antonija Blaće na Instagramu je snimila zanimljivo vozilo koje je došlo po nju i supruga na jedan event.

Voditeljica Antonija Blaće i njen suprug, bivši vaterpolist Hrvoje Brlečić, sinoć su prisustvovali jednom zagrebačkom događaju, a povratak kući pretvorio se u malu komičnu anegdotu. Nakon što su naručili taksi, umjesto očekivanog automobila, dočekalo ih je iznenađenje na četiri kotača – kombi. "Nas dvoje, a evo taksi", kroz smijeh je komentirala Antonija, trenutak snimivši i podijelivši na društvenim mrežama. U idućem kadru vidimo Hrvoja kako, pomalo zbunjen, ali spreman na sve, ulazi u veliko vozilo. Objavu su njezini pratitelji odmah nagradili salvom smijeha i simpatičnih komentara.

Ovaj viralni isječak savršeno se nadovezao na njezinu nedavnu ispovijest u talk-showu Ženska priča Marijane Perinić, gdje je Antonija podijelila još jednu nezaboravnu anegdotu iz svog bračnog života. Prisjetila se svog najluđeg putovanja – kajakaške avanture na hercegovačkoj rječici Trebižat.

Foto: Instagram

"Moje najluđe putovanje bilo je u Hercegovinu, na rječicu Trebižat, gdje smo moj muž i ja vozili kajak“, započela je Antonija, najavljujući kaos koji je uslijedio. Zbog loše raspodjele kilograma, njih dvoje nikako nisu uspijevali pronaći idealan raspored u kajaku. Prvo je Hrvoje bio u sredini, a Antonija iza, no to nije funkcioniralo. Zatim su zamijenili pozicije, no rezultat je bio još gori. "Nismo baš dobro rasporedili kilograme, pa smo prvo sjeli tako da je on bio u sredini, a ja iza, ali to nije imalo nikakvog smisla. Onda je netko rekao: ‘Neka on sjedi iza, a ti u sredinu’. Prevrnuli smo se, završili u žbunju, ja visim s grane, pas je otplivao na drugu stranu, a on me pokušava spasiti držeći psa za rep, dok sam ja visila i smijala se jer sam jednostavno izašla iz svog tijela. Bilo je strašno, ali i smiješno", prisjetila se.

Mladen Grdović o razlogu velike svađe sa Sanaderom: 'Ta njegova izjava me toliko pogodila da mu se više nikada nisam javio'
Karlovac: Otvoreni 38. Dani piva
1/27

Situacija je bila toliko kaotična da je Antonija duhovito zaključila: "28 puta smo se razveli na tom malom dijelu rijeke Trebižat“. A ni tu nije bio kraj. "I nekako smo se uspjeli vratiti, skretali lijevo-desno i došli do nekog mini slapa, ali tada smo ostali zaglavljeni na vrhu“, ispričala je, izazvavši smijeh kod prisutnih. Ove anegdote savršeno oslikavaju razlog zbog kojeg je Antonija toliko omiljena među publikom – uvijek iskrena, duhovita i spremna podijeliti trenutke iz svog života, bez uljepšavanja. Za one koji ne znaju, Antonija i Hrvoje u braku su već deset godina. Vjenčali su se 26. lipnja 2015. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu, a danas spadaju među najharmoničnije parove na domaćoj javnoj sceni.

Ključne riječi
voditeljica brak hrvoje brlečić Antonija Blaće Taksi showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
BU
burza
18:05 12.12.2025.

Koliko ti je uber platio za reklamu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Koprivnica: Tomislav Bralić i klapa Intrade nastupili na Adventu
velik koncert

Tomislav Bralić i klapa Intrade nastupaju u Areni: 'Ponosni smo na svih naših 40 godina, rasli smo uz našu publiku'

Tomislav Bralić danas se s blagim osmijehom prisjeća kako je vrijeme proletjelo brže nego što su očekivali. "Četrdeset godina... Vi ste to tako brzo rekli, a nama je sve brzo proteklo jer smo u tih 40 godina puno toga napravili i puno očekivali. Ovo će biti koncert zahvale našoj publici", kaže, svjestan da je publika od prvog dana bila njihova najvažnija snaga. S osmijehom dodaje: "Arena će ponovno biti veliki zbor: otpjevat ćemo četrdeset najboljih pjesama klape Intrade. Bit će to klapa iz Zadra i zbor iz zagrebačke Arene."

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!