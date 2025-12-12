FOTO Antonija Blaće naručila taksi pa ostala u šoku zbog vozila koje je došlo po nju

Voditeljica Antonija Blaće i njen suprug, bivši vaterpolist Hrvoje Brlečić, sinoć su prisustvovali jednom zagrebačkom događaju, a povratak kući pretvorio se u malu komičnu anegdotu. Nakon što su naručili taksi, umjesto očekivanog automobila, dočekalo ih je iznenađenje na četiri kotača – kombi. "Nas dvoje, a evo taksi", kroz smijeh je komentirala Antonija, trenutak snimivši i podijelivši na društvenim mrežama. U idućem kadru vidimo Hrvoja kako, pomalo zbunjen, ali spreman na sve, ulazi u veliko vozilo. Objavu su njezini pratitelji odmah nagradili salvom smijeha i simpatičnih komentara.

Ovaj viralni isječak savršeno se nadovezao na njezinu nedavnu ispovijest u talk-showu Ženska priča Marijane Perinić, gdje je Antonija podijelila još jednu nezaboravnu anegdotu iz svog bračnog života. Prisjetila se svog najluđeg putovanja – kajakaške avanture na hercegovačkoj rječici Trebižat.

Foto: Instagram

"Moje najluđe putovanje bilo je u Hercegovinu, na rječicu Trebižat, gdje smo moj muž i ja vozili kajak“, započela je Antonija, najavljujući kaos koji je uslijedio. Zbog loše raspodjele kilograma, njih dvoje nikako nisu uspijevali pronaći idealan raspored u kajaku. Prvo je Hrvoje bio u sredini, a Antonija iza, no to nije funkcioniralo. Zatim su zamijenili pozicije, no rezultat je bio još gori. "Nismo baš dobro rasporedili kilograme, pa smo prvo sjeli tako da je on bio u sredini, a ja iza, ali to nije imalo nikakvog smisla. Onda je netko rekao: ‘Neka on sjedi iza, a ti u sredinu’. Prevrnuli smo se, završili u žbunju, ja visim s grane, pas je otplivao na drugu stranu, a on me pokušava spasiti držeći psa za rep, dok sam ja visila i smijala se jer sam jednostavno izašla iz svog tijela. Bilo je strašno, ali i smiješno", prisjetila se.

Situacija je bila toliko kaotična da je Antonija duhovito zaključila: "28 puta smo se razveli na tom malom dijelu rijeke Trebižat“. A ni tu nije bio kraj. "I nekako smo se uspjeli vratiti, skretali lijevo-desno i došli do nekog mini slapa, ali tada smo ostali zaglavljeni na vrhu“, ispričala je, izazvavši smijeh kod prisutnih. Ove anegdote savršeno oslikavaju razlog zbog kojeg je Antonija toliko omiljena među publikom – uvijek iskrena, duhovita i spremna podijeliti trenutke iz svog života, bez uljepšavanja. Za one koji ne znaju, Antonija i Hrvoje u braku su već deset godina. Vjenčali su se 26. lipnja 2015. godine u crkvi sv. Marka u Zagrebu, a danas spadaju među najharmoničnije parove na domaćoj javnoj sceni.