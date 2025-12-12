Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
TRENER BESPOMOĆAN

Držao je Viniciusov ego pod kontrolom, a sad otkriva problem Kraljevskog kluba: 'Nema iskusnih igrača'

King's Cup of Champions - Round of 16 - Al Nassr v Al Ittihad
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
12.12.2025.
u 17:10

Mnogi smatraju kako se Xabiju Alonsu opasno trese stolica te će mu sljedeći kiks najvjerojatnije biti i posljednji

Karim Benzema proveo je 14 godina u Real Madridu te za to vrijeme odigrao 648 utakmica te postao drugi najbolji strijelac u povijesti Kraljevskog kluba s 354 gola. Ostvario je i 155 asistencija te osvojio četiri naslova prvaka Španjolske, pet Ligi prvaka te Zlatnu loptu 2022. Od prije dvije godine član je saudijskog Al-Ittihada iako se već dugo priča o njegovom povratku u Europu.

Kao prava legenda Reala, jedan je od najboljih sugovornika kada se traže razlozi za krizu u kojoj se Kraljevski klub nalazi, a isto su mislili u francuskom L'Equipeu. Podsjetimo, Real je trenutačno drugi u španjolskom prvenstvu s četiri boda manje od Barcelone, a u Ligi prvaka nalaze se među najboljih osam momčadi samo zbog gol-razlike. Mnogi zato smatraju kako se Xabiju Alonsu opasno trese stolica te će mu sljedeći kiks najvjerojatnije biti i posljednji. 

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Francuske novine zanimalo je može li Alonso riješiti probleme između igrača.

- Ne, on ne može učiniti ništa u vezi s tim. On ima na raspolaganju igrače i u momčad postavlja najbolje. Od tada je sve na igračima. Nogometaš mora prihvatiti ako je suigrač bolji od njega. Problem je ako netko ne može prihvatiti da tip koji je pored njega u svlačionici zabija više golova. Zato si u problemu kada imaš pet ili šest velikih igrača. Svaki igrač pridonosi nečim, a na kraju je golgeter uvijek više u fokusu od ostalih. Ali on i dalje treba te ostale! Ne možeš sve napraviti sam.

Benzema je navodno i pazio na ego jedne od najvećih zvijezda na svijetu, Viniciusa Juniora, dok su dijelili svlačionicu u Realu. Pitanje je ima li sada problema s egom u svlačionici?

- Da, ali sada više u Realu nema igrača koji bi učinio tako nešto. Nema više iskusnog igrača koji bi Viniciusu, Bellinghamu ili Mbappeu rekao što je loše. Trener im to može reći, ali na drugi način jer nogomet danas je... kompliciran - zaključio je Benzema.
Ključne riječi
Real Madrid Vinicius Junior Karim Benzema

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!