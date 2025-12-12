Zadar poražen unatoč novoj sjajnoj partiji Mihailovića

Košarkaši Zadra izgubili su dvoboj 10. kola skupine B regionalne ABA lige na gostovanju kod Mege u Beogradu, u neizvjesnoj završnici domaći su bili bolji sa 90-89 (16-20, 31-19, 15-27, 28-23).

Vladimir Mihailović zabio je 32 koša za Zadar, ali je i promašio šut za pobjedu u zadnjim sekundama, dok je Asim Đulović sa 34 ubačaja predvodio Megu.

Bio je to dvoboj u kojem su obje momčadi imale nekoliko sjajnih razdoblja da bi pobjednik bio odlučivan u zadnjim sekundama. Nakon što je Mihailović zabio tricu za 89-89 22 sekunde prije kraja trener Zadra Danijel Jusup odlučio je da njegova momčad napravi prekršaj i dopusti dva slobodna bacanja domaćima u zamjenu za zadnji napad. Luc je pogodio jedno od dva bacanja pa je Zadar bilo kakvim košem mogao do pobjede, Mihailović se odlučio za prodor, ali njegov pokušaj nije prošao kroz obruč.

I Zadar i Mega su sada na omjeru pobjeda i poraza 3-6.