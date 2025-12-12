Gripa hara, cijeli razredi izostaju iz škole, u ljekarnama nestašica lijeka. 'Kriza je trenutačno prebrođena, ali...'

Gripa je posljednjih desetak dana ozbiljno uzela maha, a među oboljelima najviše je djece od najranije dobi te školaraca. U Zagrebu ima slučajeva gdje je gripa poharala cijele razrede, a na meti su uvelike i najranjiviji, novorođenčad i mala djeca. Posljedično, po ljekarnama je došlo do nestašice lijeka protiv gripe Tamiflua, a cjepiva protiv sezonske gripe može se naći još samo u zavodima za javno zdravstvo. Premda stručnjaci preporučuju da se cijepe i djeca, malo tko djecu cijepi protiv gripe, bolesti čije razmjere vide tek kad do nje dođe. Ovih se dana po ljekarnama intenzivno traži i lijek i cjepivo protiv gripe.

– Beba od dva mjeseca sedam dana je imala temperaturu 39,7 i mama je došla u ljekarnu po Tamiflu. Premda je taj lijek za gripu učinkovit tek za 24 sata od pojave prvih simptoma, zbog tako visoke temperature koja se nikako nije dala sniziti danima pedijatar je mami rekao da proba s Tamifluom jer "možda pomogne". No ljekarne nemaju Tamiflu u dozama od 30 i 45 miligrama, koliko bi bilo za djecu. Nismo skoro tjedan dana imali ni onaj od 75 miligrama, no u sustavu bi vidjeli gdje ima pa bi ljudima dali tu informaciju, No, od četvrtka je situacija s Tamifluom od 75 mg stabilna, rekla bih da je kriza trenutačno prebrođena, ali ne znamo kako će biti u sljedećih dana – kažu nam u jednoj zagrebačkoj ljekarni.

Kako Tamiflua nema u pakiranju s manjim dozama, za djecu liječnici preporučuju prilagoditi dozu pa ljekarnici roditeljima objašnjavaju kako to učiniti, a postoje i upute unutar pakiranja. Ljekarnici objašnjavaju roditeljima koji dođu po taj lijek kako se kapsula mora prerezati i sadržaj usuti u 10 mililitara prokuhane vode, a onda plastičnom špricom izvući propisanu dozu, ovisno o težini djeteta. Budući da je lijek strašno gorak i dijete bi ga ispljunulo ili povratilo, treba ga zašećeriti ili dodati neki slatki sirup da prekrije okus.

– Gotovo dva tjedna nitko od veledrogerija nije nam mogao isporučiti Tamiflu – kažu nam u ljekarni na istoku Zagreba. Neslužbena informacija glasi kako će u siječnju biti isporučena velika količina Tamiflua od proizvođača, no to nije utješno onima koji su sada bolesni niti zabrinutim roditeljima.

U Mediki kažu da Tamiflu isporučuju, dok je cjepivo naručeno u ožujku i u listopadu razdijeljeno prema narudžbama te se više ne može naručiti. – Sad je potražnja brutalna, a može se eventualno tek nešto sitno još nabaviti – kažu u veledrogeriji. Inače, za ovu je sezonu gripe 2025./2026. nabavljeno 420.000 doza cjepiva protiv gripe, a prije nekoliko dana u HZJZ-u rekli su nam da je potrošeno oko 315.000 doza.

– Ljekarne nemaju više cjepiva jer su naručene količine brzo potrošene. Naručivalo se opreznije jer je prethodne dvije godine golema količina cijepnih doza propala. Prijašnjih godina prodali bi stotinjak cjepiva protiv gripe, a lanjske i preklanjske sezone po 15, 20. Antivakserska priča nanijela je štetu i nakon pandemije nitko se nije htio više cijepiti pa su svi naručili manje cjepiva. Ako imaš za otpis tisuću doza koje stoje po 15 eura, promislit ćeš pri sljedećem naručivanju. Sad kada se gripa zahuktala, svi bi se cijepili. Tržište i ljudi su nepredvidljivi – govori nam jedna zagrebačka ljekarnica. – Ipak, cjepiva još ima u zavodima za javno zdravstvo – dodaje.