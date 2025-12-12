Profesor Boban čeka Kovačevićeve ocjene iz još dva kolokvija ili ga šalje na drugi 'fakultet'

Nakon prve krize u Dinamu predsjednik Zvonimir Boban stao je iza trenera Marija Kovačevića, koliko znamo odavno je odlučio da ovi kolokviji tijekom jeseni neće utjecati na konačnu ocjenu, sve dok svi ti kolokviji ne budu okončani i dok se ne bude mogla donijeti konačna odluka o 'studentu' Kovačeviću.

Najavljeno je da će se po završetku prvog dijela sezone podvući crta i zaključiti kako dalje. Mario Kovačević, kad je o rezultatima riječ, zasad pleše između negativne i pozitivne ocjene. Pozitivno je što je u HNL-u prvi iako je imao puno pogrešnih' odgovora na kolokvijima, čak četiri na nominalno ispitima koje je morao proći i kampanjskim učenjem, te tri teška uzastopna poraza u Eurpi iako je u njoj pokazao na startu pokazao i dobre stvari.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Problem je što 'student' Kovačević ne uči dovoljno brzo, što je čak na nastavi i popustio pa mu je početak sezone bio bolji negoli je završnica kad se treba ozbiljno primiti knjige.

Sad se sezona primiče kraju, plavima ostaje nada da u drugom dijelu mogu nadoknaditi europsko gradivo i u dva preostala susreta ipak izboriti nokaut fazu. E sad, tko će ih voditi u ta dva završna europska ispita ovisi i o kolokvijima s domaćim gradivom.

Učinak Marija Kovačevića na klupi Dinama zapravo je osrednji i sad ima ta dva 'kolokvija' koja mora jako uspješno položiti da bi onda dobio pravo izaći i na proljetne europske ispite.