Najbogatijeg čovjeka na svijetu pitali vjeruje li u Boga, njegov odgovor iznenadio mnoge

12.12.2025.
u 17:10

Elon Musk je gostovao u podcastu Katie Miller te odgovorio na pitanje vjeruje li u Boga.

Izvrši direktor Tesle i najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk nedavno je podijelio svoja razmišljanja o vjeri. Naime, Musk je gostovao u podcastu Katie Miller te odgovorio na pitanje vjeruje li u Boga. "Pa, vjerujem da je ovaj svemir nastao iz nečega. Ljudi imaju različite nazive", odgovorio je. Na pitanje kome se najviše divi, Musk je kratko rekao: "Stvoritelju". Miller je inzistirala: "Kakav je vaš stav o Bogu?", na što je tehnološki milijarder odgovorio: "Bog je Stvoritelj." Kada ga je ponovno upitala vjeruje li u Boga, Musk je ponovio svoj prvotni odgovor.

Tijekom istog razgovora, Musk je otkrio koga smatra najduhovitijom osobom koju poznaje. "Predsjednik Trump je najduhovitija osoba koju poznajem u stvarnom životu. Ima sjajan smisao za humor. Prirodno je duhovit. To mu ide bez napora. Kad je Mamdani bio u uredu i rekao Mamdaniju da ga nazove fašistom, to je bilo sjajno", izjavio je Musk.

Musk se osvrnuo i na Odjel za učinkovitost vlade (DOGE) - tijelo Trumpove administracije za smanjenje troškova koje je svojedobno vodio. Na pitanje o njegovom uspjehu, Musk je rekao da je bio "donekle uspješan". "Bili smo malo uspješni", rekao je, dodavši "Bili smo donekle uspješni." Otkrio je i da je Odjel za učinkovitost vlade zapravo bio "izmišljeno ime" koje se "temeljilo na internetskim prijedlozima".

Govoreći o ambicioznoj misiji SpaceX-a na Mars, Musk je naglasio važnost Starshipa. "Mora biti održivo multiplanetaran, dakle ne samo posjećivati, već zapravo multiplanetaran u smislu da ako imate planetarnu redundantnost, tako da ako bi se dogodila katastrofa na jednom od planeta, drugi planet bi preživio. Starship je sposoban to učiniti po prvi put u povijesti, i nijedna umjetna inteligencija nije korištena za njegovo stvaranje", zaključio je Musk.

Inače, domaći mediji ljetos su brujali o mogućem dolasku Muska na Jadran. Iako njegov dolazak nije službeno potvrđen, glasine su se proširile nakon što se kod otoka Lopuda usidrila impozantna superjahta Moonrise. Jahta je u vlasništvu suosnivača WhatsAppa, Jana Kouma, no sumnju da je Musk jedan od gostiju potaknula je prisutnost pomoćnog broda Nebula, helikoptera koji je slijetao na jahtu te crnih kombija koji su viđeni u blizini dubrovačkog aerodroma. Nagađanja je dodatno podgrijala činjenica da se u isto vrijeme na Jadranu odvijalo veliko okupljanje svjetske elite uoči Bezosova vjenčanja.

vjera Elon Musk showbiz

"Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy" (2025)
Video sadržaj
FLUFFY

Legendarni komičar dolazi u Arenu Zagreb, njegovi nastupi imaju milijarde pregleda

Iglesias je uvršten u izdanje Hollywood Reportera “Top 40 Comedy Players” uz velikane komedije Jerryja Seinfelda, Chrisa Rocka i Lornea Michaelsa, a također je bio nagrađen naslovnicom Varietyjevog humorističnog izdanja. Komičar je imao posebnu čast biti jedan od rijetkih koji je bio glavna zvijezda i rasprodao Madison Square Garden u New Yorku, Crypto.com Arenu u Los Angelesu i Sydneysku operu u Australiji.

Zagreb: Sopranitica Sarah Brightman nastupila u sklopu turneje Royal Christmas Gala
Video sadržaj
GLAZBENA SENZACIJA

Najprodavanija sopranistica svijeta vraća se u Arenu Zagreb s božićnim spektaklom

U 2026. godini Sarah Brightman će predstaviti “A Winter Symphony” u šest europskih gradova, a uskoro će biti objavljeni i dodatni datumi. Turneja započinje 20. studenoga 2026. u ljubljanskoj Areni Stožice, a završava 27. studenoga 2026. u Tipos Areni u Bratislavi. Uz pratnju orkestra, zbora i posebnih gostiju – među kojima se ističe cijenjeni skladatelj i producent Tonči Huljić – ovaj čarobni blagdanski program donijet će izvedbe Sarinih najdražih božićnih uspješnica i najvećih hitova

