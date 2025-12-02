Naši Portali
Poslušaj
Prijavi grešku
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!

02.12.2025.
u 15:40

S VOYO-om uživajte u najuzbudljivijem sadržaju, a istovremeno pratite najnovije vijesti i ekskluzivne članke na Večernji.hr.

Ugazili smo u prosinac, vrijeme darivanja. I mi smo za vas spremili posebnu akciju. Kao korisnik godišnje pretplate na Premium ili Premium + e-paper paket, ostvarujete pravo na dva mjeseca VOYA! Uživajte u neograničenom pristupu bogatoj ponudi filmova, serija i dokumentaraca na VOYO platformi, a istovremeno budite informirani.

Počastite sebe ili svoje najbliže. Uz najbolji i najkvalitetniji sadržaj na Večernji.hr ili platformi VOYO uljepšajte si blagdane. Ovaj paket pruža vam priliku da uživate u širokoj ponudi filmova, serija, sportskih prijenosa i sadržaja na VOYO platformi. S VOYO-om uživajte u: Domaćim, regionalnim i svjetskim hitovima – filmovima, serijama i emisijama, najuzbudljivijim sportskim prijenosima i TV kanalima uživo, sigurnim i sinkroniziranim crtićima za najmlađe i to bez reklama, na svim uređajima. Istovremeno pratite najnovije vijesti i ekskluzivne članke na Večernji.hr. Cijene, opise paketa i ostale detalje pogledajte OVDJE.

