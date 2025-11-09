Naši Portali
13. KOLO HNL-A

UŽIVO OD 16 H Dinamo danas mora slaviti protiv Istre, ovo su sastavi momčadi

Istra s tri gola ostvarila povijesnu pobjedu protiv Dinama
Nel Pavletic/PIXSELL
09.11.2025. u 14:48
Istra i Dinamo sastaju se na Aldo Drosini u 13. kolu HNL-a. Utakmica je na rasporedu od 16 sati.
Istra
0-0
Dinamo
13. KOLO HNL-A, 16:00, Aldo Drosina, Pula
DINAMO

Nevistić - Lisica, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Zajc, Bennacer, Stojković - Bakrar, Beljo, Hoxha

ISTRA

Kolić - Nasraoui, Koski, Marešić - Kadušić, Radošević, Maurić, Jay - Lončar, Frederiksen - Lawal

Iza Istre je šokantno ispadanje iz Kupa od četvrtoligaša Kurilovca, pa im je Dinamo šansa za iskupljenje.

Plavi na ovo zahtjevno gostovanje dolaze u slabom rezultatskom tonu, nakon teškog domaćeg poraza (0:3) u četvrtom kolu Europske lige protiv Celte Vigo. Puno se toga razgovaralo proteklih dana o stanju Dinama, ali i o statusu trenera Marija Kovačevića. Velik broj navijača Dinama više nije toliko naklonjen strategu Dinama, prvenstveno zbog forme Dinama koja u ovom trenutku glasi ovako; dvije pobjede, jedan remi i tri poraza u posljednjih šest utakmica.

Ovo je susret 13. kola HNL-a koji se igra na Aldo Drosini s početkom u 16 sati.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Istre i Dinama.

