UŽIVO OD 16 H Dinamo danas mora slaviti protiv Istre, ovo su sastavi momčadi

Kolić - Nasraoui, Koski, Marešić - Kadušić, Radošević, Maurić, Jay - Lončar, Frederiksen - Lawal
Iza Istre je šokantno ispadanje iz Kupa od četvrtoligaša Kurilovca, pa im je Dinamo šansa za iskupljenje.
Plavi na ovo zahtjevno gostovanje dolaze u slabom rezultatskom tonu, nakon teškog domaćeg poraza (0:3) u četvrtom kolu Europske lige protiv Celte Vigo. Puno se toga razgovaralo proteklih dana o stanju Dinama, ali i o statusu trenera Marija Kovačevića. Velik broj navijača Dinama više nije toliko naklonjen strategu Dinama, prvenstveno zbog forme Dinama koja u ovom trenutku glasi ovako; dvije pobjede, jedan remi i tri poraza u posljednjih šest utakmica.
Ovo je susret 13. kola HNL-a koji se igra na Aldo Drosini s početkom u 16 sati.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Istre i Dinama.
Nova pošast koju zovu i 'bolest tisuću lica' sve više uzima maha: 'Izgledaš normalno. Nitko ne vidi s čim se boriš'
Puste ulice, zatvorene trgovine, restorani bez gostiju... Ovo je trebala biti prava oaza, no sve zjapi prazno
Tajna stravičnih prizora pokolja poslijeratne 'industrije smrti': Mumificirani ostatci trupala u šest su slojeva složeni jedan na drugi
Zagreb dobiva zelenu aveniju i novu tramvajsku trasu: Saznajemo detalje projekta koji će preobraziti dio grada
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Bivši vatreni: Ako izgubite od njih onda je to zabrinjavajuće, a večeras je presudila ona pogreška
Ako Pokrovsk padne, Zelenski ima jedan jak adut: Rusija nema sredstava za takav prodor
Svi koji kritiziraju Zvonu Bobana nešto važno su zaboravili. Pogledajte samo Zdravka Mamića
Dinamo je od 2001. do 2005. godine bio prvak samo jednom, i bio je europski prolaznik. Tek u ljeto 2005. Mamić je nanjušio trenera Kužea, s kojim je započeta era od jedanaest uzastopnih naslova prvaka. Zato što su toj eri prethodili – procesi
Dinamo danas igra utakmicu koju je jednostavno mora dobiti, evo gdje možete gledati
Hajdukov strijelac: Pauza uvijek dođe kada dobro igramo, kao onda kada smo pobijedili Dinamo
- Slažem se, imam osjećaj da se uvijek dogodi pauza kada smo u dobrom momentu. Sjećam se da je tako bilo i za vrijeme Valdasa Dambrauskasa kada smo pobijedili Dinamo u Maksimiru. Tada je uslijedila zimska pauza.
VIDEO Pogledajte kako su igrači Hajduka slavili u svlačionici, odlučili su se za zanimljivu pjesmu...
Hajduk je bio bolji tijekom čitavoga susreta, na kraju je zasluženo slavio te potvrdio odličnu formu. U svlačionici je nakon utakmice vladalo sjajno raspoloženje, a igrači su zapjevali "Tek iz navike" Doris Dragović, pjesmu koja nije tako često na repertoaru.
Hajduk na Poljudu svladao blijedi Osijek (2:0) i pobjegao Dinamu na plus četiri, vratio se Livaja
Tekstualni prijenos utakmice vodećeg Hajduka i devetog Osijeka možete pratiti na portalu Večernjeg lista-
Torcida: Hrvatska već vidje svakojakih čuda, al' ne nađe štrika za toliko Juda
Torcida je pokazala stihove Matoša
Lokomotiva i Slaven Belupo podijelili bodove, Jagušić maestralno zabio
Gosti su poveli u 45. minuti nakon sjajnog pogotka Adriana Jagušića koji je s 25 metara pogodio rašlje. Sve do 89. minute gosti iz Koprivnice su imali tri boda u džepu, ali je tada za konačnih 1-1 pogodio Marko Vešović.
VIDEO Pogledajte spektakularan gol velike nade hrvatskog nogometa, ovo će se dugo prepričavati
20-godišnji Jagušić, jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa, u 45. minuti sjajno je opalio s 25 metara, a lopta je završila u suprotnim rašljama.
Sanchez najavio susret s Varaždinom nakon europskog debakla: 'Napredujemo i želimo tako nastaviti'
To je vrlo fizička momčad, imaju snažne igrače, dobro barataju loptom, dobro su organizirani i jako brzi u tranziciji. Treba biti vrlo koncentriran
Kovačević o 'kriznim sastancima' u Dinamu: To su takve gluposti, ne želim o tome ni pričati
Bit će promjena igrača sigurno, ali što se tiče sustava, ne bi trebalo biti velikih promjena. Najbitnije je da budemo pravi od prve minute, a onda je sve ostalo manje bitno, rekao je Mario Kovačević uoči dvoboja protiv Istre 1961
Nevistić - Lisica, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Zajc, Bennacer, Stojković - Bakrar, Beljo, Hoxha