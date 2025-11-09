UŽIVO OD 16 H Dinamo danas mora slaviti protiv Istre, ovo su sastavi momčadi

'SUPER UTAKMICA'

Hajdukov strijelac: Pauza uvijek dođe kada dobro igramo, kao onda kada smo pobijedili Dinamo

- Slažem se, imam osjećaj da se uvijek dogodi pauza kada smo u dobrom momentu. Sjećam se da je tako bilo i za vrijeme Valdasa Dambrauskasa kada smo pobijedili Dinamo u Maksimiru. Tada je uslijedila zimska pauza.