JALOVI DINAMO

VIDEO Ovaj igrač najslabija je karika Dinama: Istra preko njega zabila oba pogotka

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 17:14

Kod drugog pogotka, Kadušić je dobio loptu na lijevoj strani, a Lisica mu je ostavio previše prostora za ubačaj

Nogometaši Istre 1961 na poluvrijeme su protiv drugoplasiranog Dinama otišli s velikih 2:0. Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nigerijac Salim Fago Lawal, prvo u 11., a potom u 33. minuti. 

Istra je u prvome poluvremenu pokazala sve slabosti ovog Dinama, konkretno nedostatak pravog desnog beka zbog ozljede Morisa Valinčića. Tu poziciju prisilno pokriva Mateo Lisica, bivši igrač Istre kojem je prava pozicija na desnom krilu, a vidjelo se to kod prvog pogotka. Lawal je lakoćom dobio duel s Lisicom i sam izašao pred Nevistića te ga lakoćom matirao.

Prosvjednici otišli pred zgradu splitskog suda: 'Tražimo hitno ukidanje pritvora svim uhićenima'

Kod drugog pogotka, Kadušić je dobio loptu na lijevoj strani, a Lisica mu je ostavio previše prostora za ubačaj. Kadušić se ipak prvo odlučio na dribling, a ni onda se Lisica nije približio, pa je bek Istre lakoćom ubacio i pronašao glavu Lawala za povećanje vodstva.

Domaći su očito odlučili napadati preko strane gdje je Lisica i tako je Istra zabila dva pogotka koja možete pogledati OVDJE
Ključne riječi
Dinamo Istra 1961

Komentara 1

Pogledaj Sve
BA
barondi
17:29 09.11.2025.

Najslabija karika je Kovačević!!!!

