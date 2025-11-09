VIDEO Ovaj igrač najslabija je karika Dinama: Istra preko njega zabila oba pogotka

Nogometaši Istre 1961 na poluvrijeme su protiv drugoplasiranog Dinama otišli s velikih 2:0. Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nigerijac Salim Fago Lawal, prvo u 11., a potom u 33. minuti.

Istra je u prvome poluvremenu pokazala sve slabosti ovog Dinama, konkretno nedostatak pravog desnog beka zbog ozljede Morisa Valinčića. Tu poziciju prisilno pokriva Mateo Lisica, bivši igrač Istre kojem je prava pozicija na desnom krilu, a vidjelo se to kod prvog pogotka. Lawal je lakoćom dobio duel s Lisicom i sam izašao pred Nevistića te ga lakoćom matirao.

Kod drugog pogotka, Kadušić je dobio loptu na lijevoj strani, a Lisica mu je ostavio previše prostora za ubačaj. Kadušić se ipak prvo odlučio na dribling, a ni onda se Lisica nije približio, pa je bek Istre lakoćom ubacio i pronašao glavu Lawala za povećanje vodstva.

Domaći su očito odlučili napadati preko strane gdje je Lisica i tako je Istra zabila dva pogotka