UŽIVO OD 17.15 Kovačević nije iznenadio sastavom za Goricu, Dinamo želi pobjeći Hajduku pred derbi

HRVATSKI KAPETAN

Modrić: Nikad neću zaboraviti što su mi rekli u Hajduku, ostao sam u šoku. Odmah sam nazvao oca

"Otac je bio veliki navijač Hajduka. Kao i mama i svi ostali u mojoj obitelji. Hajduk nam je oduvijek bio pojam. Razmišljao je tata, kao i svaki roditelj u Dalmaciji čije dijete trenira nogomet, o tome da mu sin postane igrač Hajduka."