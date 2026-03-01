UŽIVO OD 17.15 Kovačević nije iznenadio sastavom za Goricu, Dinamo želi pobjeći Hajduku pred derbi

DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Vidović
GORICA: Matijaš - Trontelj, Filipović, Leš, Čabraja - Pozo, Kavelj - Bakić, Pavičić, Pršir - Sule
Dinamo bi eventualnom pobjedom nad Goricom otišao na sedam bodova prednosti pred Hajdukom.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 24. kola HNL-a između Dinama i Gorice.
