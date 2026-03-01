Naši Portali
Autor
Patrik Mršnik
DINAMO - GORICA

UŽIVO OD 17.15 Kovačević nije iznenadio sastavom za Goricu, Dinamo želi pobjeći Hajduku pred derbi

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
01.03.2026. u 16:15
Utakmicu 24. kola HNL-a između Dinama i Gorice pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
DINAMO
-
GORICA
HNL - 24. kolo, 17.15, Maksimir, Zagreb
SASTAVI

DINAMO: Livaković - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Vidović

GORICA: Matijaš - Trontelj, Filipović, Leš, Čabraja - Pozo, Kavelj - Bakić, Pavičić, Pršir - Sule

LJESTVICA

Dinamo bi eventualnom pobjedom nad Goricom otišao na sedam bodova prednosti pred Hajdukom.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 24. kola HNL-a između Dinama i Gorice.

