VIDEO Herzog: Ako padne iranski režim, Bliski istok može postati turistička meka

- Ako dođe do promjene vlasti u Iranu, što i većina iranskog naroda želi, moglo bi doći do svjetla na kraju tunela i na Bliskom istoku i nove podjele karata, gdje bi sve to skupa bilo mirnije. Smjena režima je realna opcija. Vrh tog režima je u principu obezglavljen i po onome što vidimo, SAD i Izrael ušli su u rat s kalkulacijom da se ide do kraja, pa ne vjerujem da će što drugo biti opcija – rekao je Ernest Herzog, izvršni direktor za operacije Svjetskog židovskog kongresa, u emisiji Večernjeg TV-a, koju vodi Petra Balija.

Vuče li izraelski premijer Benjamin Netanyahu konce rata? - Izrael ima apsolutni interes da dođe do smjene vlasti u Iranu. Iran je država koja je nakon Islamske revolucije 1979. od prvog dana govori da Izrael ne treba postojati, tako da je i logično da Izrael kao država ne želi takvog, ne direktnog susjeda, ali uopće susjeda na Bliskom istoku, koji želi njegov nestanak – rekao je Herzog. Govoriti o tome da Netanyahu vuče konce, to mu, dodao je, vuče na priče o Židovima koji upravljaju svijetom i Amerikom. - Na svijetu ima samo 15 milijuna Židova, židovska država ima samo devet milijuna stanovnika, od kojih je 20 posto palestinskog stanovništva, koji su Muslimani i Palestinci. Očekivati da bilo tko upravlja Trumpom i SAD-om, osim same Amerike, na razini je kafanske priče nego nečeg ozbiljnog – istaknuo je Herzog.

Postoji li opasnost od širenja sukoba, pa i regionalnog rata? - Za to bi netko trebao stati uz Iran, a to u ovom trenutku ne vidimo. Rusija i Kina zasad promatraju i dosta su tihe oko ove situacije. Rusija i Kina imaju dobar odnos s Iranom, imaju odnose i s drugim državama, međutim, taj odnos je transakcijski - trgovina, nafta, eventualno i oružje, no nije takav da će Kina ili Rusija uskočili u pomoć Iranu. Kada bi do toga došlo, taj sukob bi eskalirao u nešto što bi vjerojatno moglo sličiti na Treći svjetski rat – smatra Herzog. - Moguće je da su zemlje Europske unije shvatile da u ovakvim sukobima neće moći stajati po strani i nositi se s mantrom da žele samo mir u svijetu.

To svi želimo. No, što je alternativa da nije došlo do ovog sukoba? Alternativa bi bila jednog dana nuklearni Iran i ono što je neprihvatljivo za bilo koga tko živi u slobodnom i demokratskom svijetu, a to je Iran koji je u prvom mjesecu ove godine ubio najmanje 40.000 svojih građana koji su demonstrirali jer su samo htjeli slobodan Iran bez represije – istaknuo je Herzog za Večernji TV. Velika Britanija, Francuska i Njemačka vjerojatno shvaćaju da se ovdje u principu radi o civilizacijskom sukobu, gdje stajati po strani, kazao je, znači pomagati onome tko čini zlo.

- Ovaj sukob može promijeniti situaciju na Bliskom istoku, kako bi konačno zavladao dugoročniji mir, kako bi ljudi imali svoje slobode. Govorimo o slobodi svih naroda koji žive na Bliskom istoku, svih manjina – kazao je Herzog. Novi, bolji Bliski istok vidi kao dio svijeta u kojem susjedi mogu živjeti u normalnim odnosima. Postoji, kazao je, jako puno planova i ideja.

- Taj dio svijeta bi mogao biti i turistička meka, ekonomski prosperitetan dio svijeta. Problem je što su neke zemlje izabrale drugi put, no jedna po jedna prihvaćaju stranu svjetlosti, a ne stranu tame. Iranski režim je definitivno na strani tame – dodao je. Uvjet za sigurnost u regiji je da Iran bude vojno oslabljen tako da ne predstavlja prijetnju nikome u regiji. - Treba ga vojno dovesti do razine da ne predstavlja lokalnog siledžiju, a daleko bitnija je promjena vlasti – istaknuo je.

- Očekujem prestanak vojnog djelovanja u narednih par tjedana, tome se nadam. Govori se da je Iran velika vojna sila, da su SAD i Izrael napravili veliku grešku i da će se ovo razvlačiti kao rat u Afganistanu i Iraku, no mislim da je ovo jedna potpuno drukčija situacija – dodao je. Kap koja je prelila čašu je bio masakr i pozivi u pomoć iz samog Irana prema Trumpu i Izraelu. - Ni Izrael niti SAD ne izgledaju mi kao da imaju namjeru biti u sukobu koji će trajati mjesecima ili godinama – zaključio je. O novom režimu će, smatra, odlučivati iranski narod.