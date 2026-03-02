Ovo je popis najsigurnijih zemalja u slučaju trećeg svjetskog rata
Nakon što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde diljem Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla prerasti u treći svjetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna prijetnja kineske invazije na Tajvan.
Stoga donosimo popis od 11 zemalja gdje se može pronaći zaštita. Antarktika je vjerojatno jedno od najsigurnijih mjesta na svijetu. Međutim, riječ o divovskoj ledenoj ravnini usred ničega. Ona može sačuvati od nuklearnog sukoba ili političkih previranja, ali su uvjeti života na njoj surovi i nemogući.
Druga sigurna zemlja u slučaju nuklearnog sukoba je Island. Ova zemlja ima oštru klimu, no nikada nije sudjelovala u modernom ratu ili invaziji. Predivan zabačen krajolik, savršeno mjesto za ribolov i čekanje završetka rata.
Australija i Novi Zeland treće su na popisu najsigurnijih zemalja. Obje zemlje imaju prekrasne planinske lance, savršene za skrivanje. Među rijetkim su mjestima na južnoj hemisferi gdje se može uspješno baviti poljoprivredom, dok bi ratom opustošena područja zbog nuklearne katastrofe bila pretvorena u pepeo i snijeg, bez sunčeve svjetlosti, sa zrakom zagađenim zračenjem, dok bi ljudi bili prisiljeni živjeti pod zemljom i borili bi se za hranu. Svugdje osim na ova dva otoka.
Švicarska je poznata kao neutralna strana u svakom sukobu, pa čak nije pružala pomoć Ukrajini tijekom ruske invazije, stoga nema razloga da je bilo koja druga zemlja pokušava uvući u sukobe. No u slučaju nuklearnih katastrofa ni ona neće biti pošteđena.
Indonezija se uglavnom držala za sebe, pa se čak pridružila kontroverznom Trumpovu Odboru za mir kako bi unaprijedila svoje globalne mirovne napore. No i ona je dovoljno daleko od središta današnjih sukoba i mogla bi biti mirno utočište.
Posljednji na popisu je Čile. On ima obilje prirodnih resursa. Domovina je fantastičnog vina i hrane i bio bi odlično mjesto za posjet ako izbije rat. S obalom koja se proteže kilometrima i obiljem prirodnih resursa, možete uživati u boci crnog vina punog okusa dok se skrivate.