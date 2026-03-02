Ovo je popis najsigurnijih zemalja u slučaju trećeg svjetskog rata

Nakon što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde diljem Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla prerasti u treći svjetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna prijetnja kineske invazije na Tajvan.
Foto: Pixabay ilustracija
Stoga donosimo popis od 11 zemalja gdje se može pronaći zaštita. Antarktika je vjerojatno jedno od najsigurnijih mjesta na svijetu. Međutim, riječ o divovskoj ledenoj ravnini usred ničega. Ona može sačuvati od nuklearnog sukoba ili političkih previranja, ali su uvjeti života na njoj surovi i nemogući.
Foto: ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS
Druga sigurna zemlja u slučaju nuklearnog sukoba je Island. Ova zemlja ima oštru klimu, no nikada nije sudjelovala u modernom ratu ili invaziji. Predivan zabačen krajolik, savršeno mjesto za ribolov i čekanje završetka rata.
Foto: STOYAN NENOV/REUTERS
Australija i Novi Zeland treće su na popisu najsigurnijih zemalja. Obje zemlje imaju prekrasne planinske lance, savršene za skrivanje. Među rijetkim su mjestima na južnoj hemisferi gdje se može uspješno baviti poljoprivredom, dok bi ratom opustošena područja zbog nuklearne katastrofe bila pretvorena u pepeo i snijeg, bez sunčeve svjetlosti, sa zrakom zagađenim zračenjem, dok bi ljudi bili prisiljeni živjeti pod zemljom i borili bi se za hranu. Svugdje osim na ova dva otoka.
Foto: Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye
Tuvalu je maleni otok s 11.000 stanovnika. Ovaj otočić predstavlja sigurno utočište u slučaju rata. Smješten u Tihom oceanu, gdje avioni lete preko njega, ali ne i prema njemu.
Foto: KIRSTY NEEDHAM/REUTERS
Argentina je savršeno mjesto koje može preživjeti nuklearni rat. Zemlja je bogata prirodnim resursima i posjeduje toliko usjeva pšenice da bi mogla uzdržavati stanovnike do kraja nuklearne zime.
Foto: MATIAS BAGLIETTO/REUTERS
Butan se 1971. godine proglasio neutralnim, a prirodno je bogat planinskim područjima koja mu daju prednost ako se ljudi pokušaju prikrasti na njegovu granicu.
Foto: Udo Weitz
Švicarska je poznata kao neutralna strana u svakom sukobu, pa čak nije pružala pomoć Ukrajini tijekom ruske invazije, stoga nema razloga da je bilo koja druga zemlja pokušava uvući u sukobe. No u slučaju nuklearnih katastrofa ni ona neće biti pošteđena.
Foto: EXPA/ JFK
Indonezija se uglavnom držala za sebe, pa se čak pridružila kontroverznom Trumpovu Odboru za mir kako bi unaprijedila svoje globalne mirovne napore. No i ona je dovoljno daleko od središta današnjih sukoba i mogla bi biti mirno utočište.
Foto: BNPB/XINHUA
Sljedeći na popisu je Fidži. On je daleko od drugih zemalja i oko 4500 kilometara udaljen od Australije. Prekriven je velikim šumama i bogat mineralima te je izvor ključnih prirodnih resursa.
Foto: Rafael Ben-Ari/NEWSCOM
Južnoafrička Republika poznata je po vinu i vinogradima, a ima i puno hrane, bogatstvo poljoprivrednih zemljišta i slatke vode, prenosi izvještaj Unilad.
Foto: Pixabay
Posljednji na popisu je Čile. On ima obilje prirodnih resursa. Domovina je fantastičnog vina i hrane i bio bi odlično mjesto za posjet ako izbije rat. S obalom koja se proteže kilometrima i obiljem prirodnih resursa, možete uživati u boci crnog vina punog okusa dok se skrivate.
Foto: Pixabay
