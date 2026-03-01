Dinamu je ovo trebalo uoči derbija s Hajdukom, sada može mirno u Split

Dinamo je upisao nova tri boda u utrci za naslov prvaka, pobjeda nad Goricom izuzetno je važna za Dinamo jer slijedi veliki derbi s Hajdukom i plavi su svakako na Poljud željeti otići sa sedam bodova prednosti te su to i ostvarili slavljem nad momčadi Marija Carevića.



Nakon ispadanja od Genka u šesnaestini finala Europske lige i teške utakmice od 120 minuta, te puta iz Belgije, postojala je bojazan kako će plavi izgledati protiv Gorice, momčadi koja je još kako znala nauditi plavima.