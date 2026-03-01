Dinamu je ovo trebalo uoči derbija s Hajdukom, sada može mirno u Split

Dinamo je upisao nova tri boda u utrci za naslov prvaka, pobjeda nad Goricom izuzetno je važna za Dinamo jer slijedi veliki derbi s Hajdukom i plavi su svakako na Poljud željeti otići sa sedam bodova prednosti te su to i ostvarili slavljem nad momčadi Marija Carevića.
Nakon ispadanja od Genka u šesnaestini finala Europske lige i teške utakmice od 120 minuta, te puta iz Belgije, postojala je bojazan kako će plavi izgledati protiv Gorice, momčadi koja je još kako znala nauditi plavima.
Video sadržaj
NAPAD NA BEIT SHEMESH
FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih
U GUINNESSOVOJ KNJIZI REKORDA
FOTO Najkraća rijeka na svijetu nalazi se u Hrvatskoj: Evo gdje se nalazi i koliko je dugačka
Noćni zagrebački streetstyle
Centar Zagreba pretvorio se u modnu pistu, a jedan detalj krade sve poglede
Alarmantno
Dinamo je upisao tri boda i to je sve što je vrijedno zabilježiti na ovoj utakmici. Trener Kovačević opet nije znao voditi utakmicu obzirom na okolnosti poraza od Genka pa je tako na desnog beka opet stavio Valinčića opet beskorisnogg Topića na krilo, indolentnog i sporog Vidovića, očito preumornog i izvan forme Zajca..... i opet smo primili dva gola od Gorice vrlo jeftino.