Loše izdanje plavih

Boban i Zajec gledaju u nevjerici, navijači se pitaj zbog čega je Bjelica na tribinama

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Hrvoje Delač
09.11.2025.
u 17:08

Zvone Boban na prvu je stao uz svog trenera, vjeruje da može preokrenuti situaciju, ali ni on neće dugo trpjeti ovakve prezentacije.

Nakon teškog poraza protiv Celte u Europskoj ligi, kad je na Maksimiru izgubio 0:3, Dinamo je otputovao na utakmicu 12. kola HNL-a protiv Istre.

Trener Mario Kovačević u teškoj je situaciji jer osim loših rezultata, Dinamo u posljednje vrijeme ima lošu igru čak i u utakmicama u kojima je slavio. Zbog toga su kritike na njegov račun sve žešće, puno je onih koji zazivaju njegov otkaz.
 
Zvone Boban na prvu je stao uz svog trenera, vjeruje da može preokrenuti situaciju, ali ni on neće dugo trpjeti ovakve prezentacije. Boban je u Pulu stigao u društvu Velimira Zajeca, ali nisu mogli biti u dobrom raspoloženju jer u prvom dijelu susreta Dinamo je ponovno izgledao očajno, zbog čega je dvojac u nevjerici gledao što se događa.

FOTO Ludnica na Aldo Drosini: Pogledajte atmosferu na utakmici Istre i Dinama
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
1/13

A zanimljivo, na tribinama se našao i bivši trener Dinama Nenad Bjelica. Kamera ga je nekoliko puta pokazala, a navijači plavih pitali su se ima li neke znakovite poruke u tome. Neki se pitaju je li moguće da se Bjelica vrati na kormilo plavih ni godinu dana otkako je otišao...
Ključne riječi
Nenad Bjelica Zvone Boban HNL Istra 1961 Dinamo

Komentara 4

Pogledaj Sve
MI
miliša
17:35 09.11.2025.

Zajec produkt SDP-a i Možemos rastočio Dinamo hrvatsku svetinju. BBB naivni do bola nasjeli...

LO
lojtra2
17:38 09.11.2025.

Oko Dinama ne bih. Nego me bode u oči da su navijači Istre, tog antifašističkog raja, svi obučeni u crno a mnogi imaju i kapuljače.

EJ
ejStef
17:28 09.11.2025.

Evo, gledamo glavnog krivca za zadnjih izgubljenih najmanje 6 bodova, a to je Boban. Kada je vidio da se igra ne popravlja, da već ptice na grani znaju kako će Dinamo igrati i znaju kako igrati protiv, kada je vidio da Kovačević uništava igrače na klupi, ali i igrače na terenu, nije napravio ništa, radi ega jer si ne može priznati da je pogriješio... Time se Boban samo uklopio u ovo katastrofalno vodstvo Dinama i postao dio problema umjesto da postane rješenje... Vidjelo se već davno da kola idu nizbrdo, izostala je reakcija i sada je problem drastično veći nego prije mjesec dana. Kovačević definitivno nije trener za Dinamo, a oko sebe je okupio pajdaše, ne kvalitetne ljude. Boban nije za Dinamo, jer je njegov ego puno veći od dobrobiti kluba. I tako smo dobili još jednu propalu sezonu, a spiskano više love nego svi drugi klubovi zajedno u zadnjih par godina... E to je nesposobnost od vrha na dolje, nije čudno što su se igrači dobro uklopili u to.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Kupnja