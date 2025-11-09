Boban i Zajec gledaju u nevjerici, navijači se pitaj zbog čega je Bjelica na tribinama

Nakon teškog poraza protiv Celte u Europskoj ligi, kad je na Maksimiru izgubio 0:3, Dinamo je otputovao na utakmicu 12. kola HNL-a protiv Istre.

Trener Mario Kovačević u teškoj je situaciji jer osim loših rezultata, Dinamo u posljednje vrijeme ima lošu igru čak i u utakmicama u kojima je slavio. Zbog toga su kritike na njegov račun sve žešće, puno je onih koji zazivaju njegov otkaz.



Zvone Boban na prvu je stao uz svog trenera, vjeruje da može preokrenuti situaciju, ali ni on neće dugo trpjeti ovakve prezentacije. Boban je u Pulu stigao u društvu Velimira Zajeca, ali nisu mogli biti u dobrom raspoloženju jer u prvom dijelu susreta Dinamo je ponovno izgledao očajno, zbog čega je dvojac u nevjerici gledao što se događa.

A zanimljivo, na tribinama se našao i bivši trener Dinama. Kamera ga je nekoliko puta pokazala, a navijači plavih pitali su se ima li neke znakovite poruke u tome. Neki se pitaju je li moguće da se Bjelica vrati na kormilo plavih ni godinu dana otkako je otišao...