Macron mijenja nuklearnu doktrinu, ovo je njegov plan za spas Europe od Putina

KOALICIJA VOLJNIH

Zapad spreman poslati vojnike u Ukrajinu, ako Putin dozvoli

Postoji bojazan da bi bez Putinove suglasnosti svaka europska snaga u Ukrajini mogla biti proglašena legitimnom vojnom metom. "Ako Rusija kaže da se s tim ne slaže i te trupe smatra metom, onda morate poslati drugačiju vrstu snaga. Hoće li se Rusija složiti ili ne ima ogroman utjecaj na sve", kazao je jedan izvor