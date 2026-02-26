Macron mijenja nuklearnu doktrinu, ovo je njegov plan za spas Europe od Putina

Emmanuel Macron održat će u ponedjeljak dugoočekivani govor o doprinosu francuskog nuklearnog odvraćanja sigurnosti europskoga kontinenta, suočenog s globalnim geopolitičkim previranjima, objavljeno je iz Elizejske palače. Govorit će na otoku Île Longue u Brestu (zapadna Francuska), domu četiriju nuklearnih podmornica s balističkim raketama koje čine oceansku komponentu francuskog nuklearnog odvraćanja, uz strateške zračne snage.
Politički planovi
pregled stila
Lana Banely nekad i sad: Kako se voditeljica i bivša taekwondoistica mijenjala tijekom godina
ŽIVOTNA PROMJENA
FOTO Kakva transformacija! Boška Ban smršavila 65 kilograma, pogledajte kako je nekad izgledala
IDEALNO ZA OBITELJ
FOTO Jedinstvena prilika na zapadu Zagreba: Pogledajte ovaj prostrani 4-sobni stan
EVERGREEN DELICIJA
Koga on misli spasiti kada ga bakica pljuska?