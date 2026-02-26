Naši Portali
Poslušaj
NAPETI ODNOSI IZMEĐU EUROPE I SAD-a

Macron mijenja nuklearnu doktrinu, ovo je njegov plan za spas Europe od Putina

Le président Emmanuel Macron lors du lancement du sous-marin nucléaire d'attaque Suffren à Cherbourg
Romain Gaillard/Pool/Bestimage
Autor
Danijel Prerad
26.02.2026.
u 19:50

Francuska ima otprilike 300 nuklearnih bojnih glava, što je znatno manje od više od 3500, koliko se procjenjuje da imaju SAD i Rusija

Emmanuel Macron održat će u ponedjeljak dugoočekivani govor o doprinosu francuskog nuklearnog odvraćanja sigurnosti europskoga kontinenta, suočenog s globalnim geopolitičkim previranjima, objavljeno je iz Elizejske palače. Govorit će na otoku Île Longue u Brestu (zapadna Francuska), domu četiriju nuklearnih podmornica s balističkim raketama koje čine oceansku komponentu francuskog nuklearnog odvraćanja, uz strateške zračne snage.

Politički planovi

nuklearna doktrina Emmanuel Macron nuklearno oružje

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar IvanR
IvanR
19:58 26.02.2026.

Koga on misli spasiti kada ga bakica pljuska?

