Navijači Dinama se moraju pomiriti: Ovo više nije klub koji je pobjeđivao Chelsea i Milan

Navijači Dinama jednostavno se trebaju pomiriti s činjenicom da Dinamo više nije onaj klub koji je proteklih godina pobjeđivao Chelsea, Milan, Tottenham, Atalantu, Sevillu, West Ham i Betis, i da je to sasvim u redu. Taj period od 2019. do 2024. godine je bio jedan europski period koji je za Dinamove standarde iznad svih očekivanja i taj period nikako ne bi trebao biti stvarno mjerilo. Poznata je činjenica da se ne samo Dinamovi navijači, već i hrvatski ljubitelji nogometa općenito, vrlo lako razmaze rezultatima koji premašuju realne okvire, te ih vrlo brzo počinju smatrati nekim standardom ispod kojeg se ne bi trebalo ići.