Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOMENTAR UTAKMICE

Navijači Dinama se moraju pomiriti: Ovo više nije klub koji je pobjeđivao Chelsea i Milan

Autor
Edi Džindo
26.02.2026.
u 23:38

Dosezanje europskog proljeća u Europskoj ligi je sasvim dobar doseg za klub poput Dinama koji je, nemojmo tu informaciju podcijeniti, po vrijednosti kadra prema Transfermarktu tek 167. klub svijeta, dok je Genk 91. klub svijeta. Valjda vam to dovoljno govori o realnim ili nerealnim očekivanjima.

Navijači Dinama jednostavno se trebaju pomiriti s činjenicom da Dinamo više nije onaj klub koji je proteklih godina pobjeđivao Chelsea, Milan, Tottenham, Atalantu, Sevillu, West Ham i Betis, i da je to sasvim u redu. Taj period od 2019. do 2024. godine je bio jedan europski period koji je za Dinamove standarde iznad svih očekivanja i taj period nikako ne bi trebao biti stvarno mjerilo. Poznata je činjenica da se ne samo Dinamovi navijači, već i hrvatski ljubitelji nogometa općenito, vrlo lako razmaze rezultatima koji premašuju realne okvire, te ih vrlo brzo počinju smatrati nekim standardom ispod kojeg se ne bi trebalo ići.

Ključne riječi
Genk Dinamo

Komentara 14

Pogledaj Sve
23
234
23:59 26.02.2026.

Boban i ekipa pokazalii u kojem smjeru ide klub. Nije više Dinamo za Europu. Ostaje : Istra, Slaven Belupo, Varaždin, Lokomotiva.....to je njihov maximum

BL
Blender
23:43 26.02.2026.

Ja sam Dinamovac 50 godina, i u tih 50 godina nisam imao priliku vidjeti u Dinamu toliko glupih, zalupanih igraca. Katastrofa! I zato tim glupanima bi bilo stvarno vrijeme da napuste nas omiljeni klub!

EJ
ejStef
23:56 26.02.2026.

Da, ova uprava je potrošila 150 mil. € i trebala im je samo sezona i pol da od DInama napravi kantu za napucavanje u Europi. Opet su primili 3 gola, nisu u niti jednoj utakmici s podjednakim ili boljim ekipama primili manje. Mada su danas dobro odigrali, no izgubilo se u onoj katastrofi od igre u Zagrebu, to je presudilo... No da se vratimo na upravu, kada su došli, prvo su potjerali svu struku, Marić je radio katastrofu, a onda je došao Boban koji je potjerao i igrače... A i Kovačević, u svakoj utakmici se vidio nedostatak struke u stručnom stožeru. Danas isto, dobro se ušlo u utakmicu, no onda opet loš ulazak u 2. poluvrijeme, loše zamjene u lošem trenutku... Dinamo je prije dolaska ove ekipe odigrao najbolju ligu prvaka u povijesti, da bi ove godine bio kanta za napucavanje. To stvarno treba znati, potrošiti tolike novce za ovo... To vjerojatno nije neznanje, to su očito partikularni, osobni interesi pojedinaca u klubu. Ne mogu vjerovati da postoji toliko izražena nesposobnost i neznanje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!