Sedam sati leda, kruh i jabuka dnevno: Šokantne metode najmoćnije žene klizanja!

Jutta Müller bila je jedna od najuspješnijih trenerica umjetničkog klizanja u povijesti, ostavivši iza sebe nasljeđe satkano od nevjerojatnih 57 medalja s najvećih natjecanja i kontroverznih metoda koje su pomicale granice sporta i ljudske izdržljivosti. U svijetu umjetničkog klizanja, ime Jutta Müller izgovara se sa strahopoštovanjem. Žena koja je desetljećima vladala iz svog uporišta u Chemnitzu, tadašnjem Karl-Marx-Stadtu, stvorila je generacije prvaka koji su definirali sport tijekom Hladnog rata. Kada je preminula u studenom 2023. godine, svijet nije izgubio samo trenericu, već instituciju, ženu čiji su sportaši, predvođeni neponovljivom Katarinom Witt, osvojili sve što se moglo osvojiti. Njezina ostavština zacementirana je u ožujku 2024. kada je ledena dvorana u kojoj je provela radni vijek, u prisutnosti njezinih najvećih zvijezda poput Witt i vlastite kćeri Gabriele Seyfert, svečano preimenovana u Jutta Müller Eissportzentrum.

Rođena kao Jutta Lötzsch 1928. godine u Chemnitzu, u obitelji u kojoj je sport bio način života, i sama je bila uspješna sportašica. Otac Emil bio je prvak Saske u hrvanju, a Jutta je svoj put pronašla na ledu. U poslijeratnoj Njemačkoj, obilježenoj nestašicom muških klizača, natjecala se u specifičnoj disciplini ženskih sportskih parova te je 1949. s partnericom Irene Salzmann osvojila prvenstvo Istočne Njemačke. Četiri godine kasnije osvojila je i nacionalnu broncu u pojedinačnoj konkurenciji, no njezina natjecateljska karijera naglo je prekinuta direktivom. Sportski dužnosnici DDR-a, u potrazi za stručnim kadrom koji će izgraditi sportsku velesilu, naredili su joj da se umirovi i postane trenerica. Iako nevoljko, poslušala je i 1955. godine, nakon završenog studija na Njemačkom sveučilištu za fizičku kulturu u Leipzigu, započela je misiju koja će zauvijek promijeniti umjetničko klizanje.

Njezin trenerski pristup bio je spoj znanstvene preciznosti i nemilosrdne discipline, filozofija koja joj je priskrbila nadimke poput "Ledena majka" i "Čelična dama". Treninzi su trajali i do sedam sati dnevno, a svaki skok morao se ponoviti tisućama puta do savršenstva. Katarina Witt kasnije je otkrila mračniju stranu tih metoda, prisjećajući se kako ju je Müller tijekom tinejdžerskih godina, kada se njezino tijelo počelo mijenjati, nazivala "debelom kravom" i stavljala na brutalne dijete. Dnevni obrok sastojao bi se od komadića kruha za doručak, riže i jabuke za ručak, te ničega za večeru, a sve to uz iscrpljujuće treninge. Jutta Müller nije tolerirala pogreške, slabost ili manjak posvećenosti. Njezin cilj nije bio samo stvoriti pobjednike, već sportaše koji su fizički i mentalno superiorni svakoj konkurenciji, savršene predstavnike istočnonjemačkog sportskog stroja.

A rezultati te metode bili su zapanjujući. Prvi veliki uspjeh ostvarila je s vlastitom kćeri, Gabriele Seyfert, koju je odvela do dvije titule svjetske prvakinje (1969., 1970.) i olimpijskog srebra. Time je dokazala učinkovitost svog sustava, a nakon toga uslijedila je era potpune dominacije. Anett Pötzsch postala je olimpijska pobjednica 1980. godine, a Jan Hoffmann svjetski prvak i osvajač olimpijskog srebra. Vrhunac je, bez sumnje, bila suradnja s Katarinom Witt, klizačicom koju je pretvorila u globalnu ikonu. Pod njezinim vodstvom, Witt je osvojila dva uzastopna olimpijska zlata (1984., 1988.), četiri svjetske i šest europskih titula, postavši "najljepše lice socijalizma". Ukupno, klizači i klizačice Jutte Müller osvojili su nevjerojatnih 57 medalja na Olimpijskim igrama, Svjetskim i Europskim prvenstvima

Kao članica vladajuće Partije socijalističkog jedinstva (SED) i državna trenerica, Müller je uživala privilegije nedostupne običnim građanima, poput putovanja na Zapad i pristupa luksuznoj robi. No, cijena je bila život pod stalnom prismotrom. Tajna policija Stasi pomno je pratila svaki korak njezinih sportaša, a dosje Katarine Witt brojao je više od 3000 stranica, bilježeći čak i najintimnije detalje njezina života. Witt je kasnije opisala kako je sustav pokušavao sabotirati njezinu vezu s rock glazbenikom, smatrajući ga nepodobnim utjecajem, što je bio samo jedan od primjera brutalnog miješanja države u privatne živote.

Nakon pada Berlinskog zida i ujedinjenja Njemačke, cijeli istočnonjemački sportski sustav našao se pod teškim optužbama, prvenstveno zbog sustavnog, državno sponzoriranog dopinga poznatog kao "Državni plan 14.25". Iako nikada nije izravno dokazano da je Jutta Müller osobno davala nedopuštena sredstva svojim klizačima, kritičari ističu da je nemoguće da kao ključna figura sustava nije bila svjesna prakse koja je uništila zdravlje tisuća sportaša. Ona sama nikada nije javno progovorila o toj temi, a njezin lik ostao je obavijen velom kontroverze, balansirajući između genijalne trenerice i dijela represivnog aparata.

U poznim godinama povukla se iz javnosti, a 2022. preselila se u dom za starije osobe kako bi bila bliže kćeri. Njezina smrt označila je kraj jedne ere, ali priznanja poput ulaska u Svjetsku kuću slavnih umjetničkog klizanja 2004. godine i preimenovanja dvorane u Chemnitzu svjedoče o tome da će, usprkos svim kontroverzama, Jutta Müller zauvijek ostati zapamćena kao žena koja je željeznom voljom stvarala zlatne prvake.