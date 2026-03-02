UŽIVO Legenda u studiju: Je li Dinamo postao prejak za Hajduk? Treba li Beljo Daliću, suci u HNL-u, VAR...

U najnovijoj epizodi Stative Večernjeg lista, Željko Janković ugostit će bivšeg nogometaša Dinama, Valladolida, Murcije i čovjeka s tri nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju - Alena Peternaca.

54-godišnjak danas radi kao trener drugoligaša Rudeša s kojim se bori za povratak u HNL. Trenutačno zauzimaju prvo mjesto u Prvoj NL. Nakon 20 kola imaju tri boda više od druge Cibalije i nadaju se povratku u elitni rang gdje su posljednji puta igrali u sezoni 2023./24.

Peternac će govoriti o stanju na ljestvici HNL-a nakon kiksa Hajduka u Varaždinu i pobjede Dinama protiv Gorice kojom se lider dodatno odvojio na vrhu i sada ima sedam bodova prednosti pred najvećim rivalom s kojim igra ove nedjelje. Zanimljivih tema ovog ponedjeljka svakako ne nedostaje...

Zahuktava se borba za naslov prvaka. Nakon 24 kola Dinamo ima sedam bodova prednosti pred Hajdukom, slijedi derbi u nedjelju...

- Svakako da, ali sedam bodova se čini puno, međutim jedna utakmica može sve promijeniti. Meni Dinamo iz dana u dan izgleda sve bolje, sve ono što je Zvone govorio na početku da treba vremena. Poštujem to što se trenera ispoštivalo, dala mu se podrška kad je bilo teško. Sad rezultati izgledaju dobro, Dinamo igra furiozno. Iz dana u dan sve bolje.

Našli su taj neki balans koji bi mogao presuditi u borbi za naslov:

- Mislim da Dinamo u hrvatskoj ligi dominira i da tu opet neće naići na neku prepreku. Izgleda dobro. Hajduk se traži, oscilira, Rijeka se dignula, dolazi k sebi. Drago mi je zbog hrvatskog nogometa da se momčadi dižu, ali Dinamo je već napravio osjetniju razliku i s pobjedom u derbiju da će biti točka na i, da će biti prvenstvo riješeno...

Beljo već 20 golova ove sezone, potpuni pogodak...

- Da, mi smo narod koji stalnp kritizira. Ne zabiješ dvije utakmice za redom pa ne valjaš, zabiješ dvije za redom i dižu te u nebesa. Napadač koji zabije 20 golova apsolutno treba biti u fokusu i nacinalne vrste, sigurno je upao Dalićev notes i samo neka nastavi zabijati golove. Malo igrača danas pređe 20 u sezoni.

Stalno se polemizira problem Hrvatske s napadačima, Beljo tu može pridonijeti, ponuditi nešto drugačije.

- Apsolutno, ako imaš širinu igrača u momčadi to ti dozvoljava da mijenjaš i sistem igre i način igre i da se prilagodiš protivničkoj taktici. Međutim, mislim da se izgubio taj trend navijača. Forsira s igra s jednim napadačem nitko ne igra 4-4-2 ili 3-5-2, nebitno. Nismo nacija koja im brzinu, trebamo tražiti dubinu, okomitije i brze igrače, to nam fali. Mislim da to moramo početi razvijati od malih nogu.

Puno se pričalo nakon utakmice Dinama i Genka da je baš ta brzina nedostajala plavima.

- Ako pogledamo statistiku trčanja, mi smo u egalu s engleskom ligom, sa španjolskom ligom. Bitno je kako trčati. Razviti brzinu, biti okomit i opasan po gol. Mislim da je ta utakmica pokazala da Dinamo može. Zvonimir Boban je tražio vremena i treba mu ga dati. Dinamo je sav svoj europski uspjeh napravio kroz šest igrača pokraj kojih su se razvijali i rasli mladi igrači i mislim da je to ono što treba napraviti. Naći tih 5-6 igrača standardnih, senatora, kroz kojih će se razvijati mladi igrači koje će se onda prodati za velike novce.

Luka Stojković, prije nekoliko dana ga navijači tjerali iz kluba, sad je opet junak. Kako to vidiš?

- To je mlad igrač, moraš istrpiti kvalitetnog mladog igrača za kojeg znaš da će ti danas-sutra donijeti određenu svotu novaca. Isto tako u igri smo vidjeli njegove lucidne poteze. Naravno da će imati svoje mušice, ovo mu je već treći crveni, ali to su mladi igrači koje treba razvijati stati iza njih. Klub mu je već sljedeću utakmicu dao šansu, on je vratio. Uvjeren sam da će doći na pravi put i da će biti pravo pojačanje za Dinamo i kasnije veliki transfer.

Odnosi Dinamo - Hajduk... Hajduk stalno muče isti problemi, svaki put kad se učini da je našao nešto uvijek dođu isti problemi.

- Mislim da je generalno problem Hajduka nestrpljivost. Dinamo i Zvone Boban su stali iza igrača i trenera, a Hajduk... Tudor ne valja, vidimo gdje je sad, Dambrauskas osvoji kup, ne valja ništa, vidmo gdje je sad... Hajduk primarno treba sigurnost, nitko ne može napraviti rezultat preko noći - ni Dinamo, ni City, ni itko, mora se napraviti jasan projekt... Netko mora lupiti šakom o stol i reći ako je Goran Vučević taj, onda je taj.

To su samo neke od brojnih tema o kojima se u emisiji diskutiralo, a cijelu emisiju možete pogledati u priloženom videu.