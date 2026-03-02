Prva olimpijka koja se financira preko stranice za odrasle najnovijom snimkom 'zapalila' internet

Alexandra Ianculescu je rumunjsko-kanadska sportašica poznata po svojoj karijeri u brzom klizanju i cestovnom biciklizmu. Zadnji angažman imala je na nedavnim ZOI u Milanu kao komentatorica za brzo klizanje. Predstavljala je Rumunjsku na Zimskim olimpijskim igrama 2018. u PyeongChangu, natječući se u utrci na 500 metara. Iako se umirovila od profesionalnog klizanja 2021. godine, nedavno se ponovno pojavila na ledu u Inzellu.

Nakon umirovljenja od klizanja, prebacila se na cestovni biciklizam s ciljem nastupa na Ljetnim olimpijskim igrama. Trenutačno vozi za nizozemski tim NWVG-UPLUS i cilja na kvalifikacije za Igre u Los Angelesu 2028.

Također, postala je prva olimpijka koja je otvoreno koristila platformu OnlyFans za financiranje svoje sportske karijere. Navela je da su prihodi od platforme ključni za pokrivanje troškova opreme, putovanja i treninga, što joj je omogućilo da napusti tri honorarna posla koja je radila uz treninge.

Danas je Alexandra 'službena' sportašica sponzorirana od strane OnlyFans-a i koristi platformu za dijeljenje sadržaja s treninga i svakodnevnog života. Nedavno je objavila video u kojem trenira klizanje, ali ne u klasičnom sportskom odjelu već u malo drugačijem izdanju...