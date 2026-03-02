Naši Portali
UŽIVO
Iran zatvorio Hormuški tjesnac i zaprijetio brodovima koji pokušaju proći
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Nove satelitske snimke otkrile posljedice iranskih udara na Dubai i američku vojnu bazu
FOTO Donosimo kartu: Ovo je pregled svih napada
VIDEO Herzog: Ako padne iranski režim, Bliski istok može postati turistička meka
PODIGNULA PRAŠINU

Prva olimpijka koja se financira preko stranice za odrasle najnovijom snimkom 'zapalila' internet

VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 21:43

Postala je prva olimpijka koja je otvoreno koristila platformu OnlyFans za financiranje svoje sportske karijere. Navela je da su prihodi od platforme ključni za pokrivanje troškova opreme, putovanja i treninga, što joj je omogućilo da napusti tri honorarna posla koja je radila uz treninge.

Alexandra Ianculescu je rumunjsko-kanadska sportašica poznata po svojoj karijeri u brzom klizanju i cestovnom biciklizmu. Zadnji angažman imala je na nedavnim ZOI u Milanu kao komentatorica za brzo klizanje. Predstavljala je Rumunjsku na Zimskim olimpijskim igrama 2018. u PyeongChangu, natječući se u utrci na 500 metara. Iako se umirovila od profesionalnog klizanja 2021. godine, nedavno se ponovno pojavila na ledu u Inzellu.

Nakon umirovljenja od klizanja, prebacila se na cestovni biciklizam s ciljem nastupa na Ljetnim olimpijskim igrama. Trenutačno vozi za nizozemski tim NWVG-UPLUS i cilja na kvalifikacije za Igre u Los Angelesu 2028.

Danas je Alexandra 'službena' sportašica sponzorirana od strane OnlyFans-a i koristi platformu za dijeljenje sadržaja s treninga i svakodnevnog života. Nedavno je objavila video u kojem trenira klizanje, ali ne u klasičnom sportskom odjelu već u malo drugačijem izdanju...

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
OnlyFans Brzo klizanje ZOI 2026. Alexandra Ianculescu

VA
VanjaPlank
22:11 02.03.2026.

Ne koristi se ona platformom nego lijepo recite da se bavi prostitucijom

