Hajduk je kiksao, a već za par dana mogao bi biti grubo prizemljen. Pazite što ih čeka...

Gotovo tri godine Hajduk ne zna za pobjedu u Varaždinu i još će je malo pričekati. Ni u trećem ovosezonskom ogledu Hajduk nije uspio slaviti protiv Varaždina, a Gonzalo Garcia nije pobijedio niti u ukupno sedmom ogledu protiv Nikole Šafarića, kao trener Istre 1961 i Hajduka ima pet remija i dva poraza. Varaždinci su na svom terenu u 24. kolu Supersport HNL-a remizirali (1:1) s Hajdukom. A činilo se kao da će Splićani napokon uspjeti srušiti varaždinsku tvrđavu kada je Ante Rebić pospremio loptu u mrežu u 23. minuti, nakon sjajne asistencije Marka Livaje škaricama. No, domaće je navijače razgalio jedan drugi atraktivan potez, onaj Iurija Tavaresa koji je spektakularno zabio u rašlje za konačan omjer u 40. minuti. Bio je to, bez konkurencije, najljepši pogodak dosadašnjeg dijela sezone...

- Nije bilo lako igrati utakmicu poslije dva poraza. Trebalo se dignuti nakon takvih utakmica, pogotovo kad znaš da ti dolazi jedna ozbiljna momčad. Prvih 30 minuta su dominirali, bili su bolji, dobro da je bilo samo 1:0. Do kraja poluvremena smo se dignuli, zabili taj pogodak. Na poluvremenu smo se dogovorili što možemo bolje. U drugih 45 minuta imali smo jako dobre prilike. Na kraju možemo biti zadovoljni, Hajduk je u završnici pritiskao i imao igrača više. Čestitam dečkima na ovom bodu - počeo je Nikola Šafarić.

Trener Varaždina još u karijeri nije izgubio od Gonzala Garcije. Komentirao je činjenicu da Hajduk u Varaždinu nije slavio od 2023. godine.

- Lijepo je to čuti. Svaki pozitivan rezultat protiv Hajduka, Dinama i Rijeke me veseli. Ne želim se ureći - kaže Šafarić.

Splićani su tako opet napravili korak unatrag u borbi za naslov s Dinamom koji danas igra protiv Gorice.

- Nismo uspjeli, izgubili smo par bodova ovdje i to je to. Ne znam što reći. Stigli smo pred protivnički gol tisuću puta, ubacivali, svašta pokušavali, nije išlo. Nedostaje nam neki apetit. Nije nam prvi put da smo izgubili bodove ovako. Gladni smo dok ne dođemo do gola. Imam osjećaj da, kada protivnik dođe do našega gola, da odmah stvori šansu. Mi dođemo do gola s 5, 6, 7 igrača, nebitno, ne uspijemo ubaciti loptu u gol. Jednostavno, to moraš napraviti. Ove godine često smo bolji od protivnika pa ne pobijedimo. Ako si velik klub, ili misliš da si velik klub, ne možeš gubiti bodove u utakmicama poput ove - jasno je bilo razočaranje Gonzala Garcije.

Hajduk je zadnjih desetak minuta igrao s igračem više, nakon što je u 84. minuti domaći stoper Mario Mladenovski dobio drugi žuti karton, no nisu uspjeli otključati vrata varaždinske momčadi.

Potpuno logično, razočarani ovakvih ishodom u Varaždinu, bili su i Garcijini igrači koji se, nakon utakmice, nisu dugo zadržali na travnjaku. Tek su kratko pozdravili svoje brojne navijače i potom otišli u svlačionicu.

- Mislim da smo, pogotovo prvo poluvrijeme, dominirali i stvarali šanse. Realno, imali smo dovoljno prilika da utakmica završi s tri boda u našem džepu. Nažalost, Varaždin je zabio eurogol, ponovno kao i na Poljudu. Što je tu je, idemo dalje – rekao je mladi stoper Hajduka, Luka Hodak.

Osvrnuo se na jedan problem koji Splićane muči već neko vrijeme. Hajduk stvara veliki broj prilika, no izostaje učinkovitost u završnici.

- Ta završnica nam je problem već nekoliko utakmica. Bilo je susreta u kojima stvorimo više od 20 šansi, a zabijemo jedan ili dva pogotka. Po tim prilikama trebali bismo postići i pet pogodaka. Nažalost, dođe Varaždin s tri šanse, zabije jedan pogodak i onda se brani – naglasio je Hodak.

Za Splićane će sljedeći tjedan biti prepun izazova. Najprije u četvrtak gostuju u Rijeci u četvrtfinalu kupa, a onda u sljedećem prvenstvenom kolu u nedjelju igraju veliki derbi s Dinamom. Bit će to tjedan istine za momčad Gonzala Garcije.

- Ubitačan je ritam, ali tu smo da odgovorimo na sve izazove najbolje što možemo. Okrećemo se Rijeci, odmah kreće priprema. Sutra je trening, preksutra putujemo i idemo po pobjedu – poručio je Hodak.

Na osobnoj razini, Hodak ističe kako se osjeća dobro, iako mu nedostaje natjecateljski ritam.

– Dobro sam, samo mi nedostaje ritam utakmica. Bio sam dosta umoran u ovoj utakmici, ali uz dobru regeneraciju idemo dalje – zaključio je branič Hajduka.