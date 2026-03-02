Mladi nogometaš (24) pretrpio moždani udar na utakmici pa preminuo, oživljavali ga brat i otac

Talijanski nogomet pogodila je nova tragedija jer je Daniele Pairotto, 24-godišnji nogometaš momčadi Crove u amaterskom prvenstvu Italije (CSI), preminuo u bolnici u Novari od posljedica srčanog udara. Talijanu je pozlilo tijekom utakmice u subotu protiv Livorna, nekada člana Serie A.

Pairotto se srušio na tlo dok se vraćao u svlačionicu na poluvremenu utakmice. Odmah su mu priskočili u pomoć suigrači, među kojima je bio i njegov brat, a pristigao je njihov otac. U međuvremenu su stigli liječnici hitne pomoći te preuzeli proces oživljavanjac kako bi mu spasili život.

Helikopterom je hitno prevezen u bolnicu Maggiore u Novari, no spasa nažalost nije bilo. Preminuo je u nedjelju kasno prijepodne, javio je poznati talijanski list Gazzetta dello Sport.