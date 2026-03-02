Stojković odličnom utakmicom utišao kritičare, nahvalio ga i Zekić: 'Bit će nositelj reprezentacije'

Dinamo je iskoristio kiks Hajduka koji je remizirao s Varaždinom u 24. kolu HNL-a iu pobjedom protiv Gorice pobjegao prvom pratitelju na sedam bodova prednosti. Plavi su slavili s 4:2, a ponovno je igrač utakmice bio Luka Stojković. Sedmica plavih bila je na udaru navijača nakon crvenog kartona protiv Genka, ali ovom dobrom partijom vjerojatno je smirio kritike navijača.

Stojković je protiv Gorice zabio drugi pogodak Dinama i asistirao za treći te pokazao kako je u izvrsnoj igračkoj formi. Nakon utakmice, su studiju SuperSport HNL-a nahvalio ga je i bivši trener Osijeka, Zoran Zekić.

- Bilo je dosta razgovora oko statusa, je li igrač za Dinamo, hoće li ga se prodati... Ima dosta previranja u sebi, mlad je dečko i teško se nosi s tim. Danas je pokazao da to nije previše utjecalo, a veseli me da je publika bila sretna što je zabio gol, nitko se nije vraćao na taj detalj - započeo je Zekić pa dodao:

- Jasno da se to ne smije događati, to su skupe greške, ali potjerati takav silan talent... Siguran sam da će jednog dana biti nositelj reprezentacije, imamo na svjetskoj razini primjere Balotellija, Cassana i drugih. Pametni ljudi uče na tuđim greškama. Nije sve vezano za nogomet, toliko je pritiska, osobito s društvenih mreža i vanjskih utjecaja pa treba stati na loptu. Svi ti faktori utječu, a on je danas dao najbolji odgovor i kupio maksimirsku publiku - zaključio je.

Stojković je ove sezone zabio sedam pogodaka i dodao pet asistencija u 30 nastupa, a tri gola stigla su u posljednjih tjedan dana. U odličnoj je formi i pokazuje kako je takav možda i najopasniji igrač Dinama. Plave za vikend očekuje veliki derbi s Hajdukom na Poljudu gdje bi Stojković novom dobrom utakmicom mogao ponovno navući navijače na svoju stranu.