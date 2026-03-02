Naša pjevačica iznenađena je 'čestitkom' iz Porezne za nekretninu u kojoj živi s obitelji: 'Ne mogu vjerovati'

Naša glazbenica i članica grupe Feminnem, 46-godišnja Pamela Ramljak na društvenoj mreži Instagram podijelila je jednu zanimljivost. Naime, riječ je o 'čestitci' iz Porezne uprave na nekretninu, no u ovom slučaju, pjevačica ističe da u istoj stanuje s obitelji. "Da vas čujem? Tko je sve dobio čestitku od Porezne za nekretninu u kojoj zapravo živi s obitelji? Evo ja jesam, i onako, ne mogu vjerovati", napisala je pjevačica u svojoj Instagram priči. Ako se prisjetimo, Večernji list prošlog je tjedna pisao o spomenutim "čestitkama" koje su građani počeli dobivati od Porezne uprave. Izvijestili su javnost kako su vlasnicima nekretnina počela izdavanja rješenja o utvrđivanju obveze poreza na nekretnine za 2025. godinu, čime se obračunava taj porez drugu godinu zaredom. Kako su istaknuli iz Porezne uprave, rješenja se donose prema stanju, namjeni i vlasništvu nekretnine na dan 31. ožujka 2025. godine, a postupak utvrđivanja porezne obveze provodi se na temelju podataka kojima Porezna uprava raspolaže, podataka iz evidencija komunalne naknade te ostalih podataka koji su od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze, koje su Poreznoj upravi, kao nadležnom poreznom tijelu za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, dostavila upravna tijela jedinica lokalne samouprave i porezni obveznici. "U slučaju da porezni obveznici zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, preporučujemo da u zakonskom roku izjave žalbu kako bi se u žalbenom postupku provjerile sve činjenice", naveli su iz Porezne uprave.

Podsjetimo, porez na nekretnine uveden je 1. siječnja 2025. godine kao zamjena za porez na kuće odmor. Plaća se godišnje u iznosu od 0,6 do osam eura po četvornom metru korisne površine nekretnine. Odluku o visini poreza donosi jedinica lokalne samouprave (grad/općina) na čijem se području nalazi nekretnina. ​Iznos poreza utvrđuje se ovisno o lokaciji nekretnine, a može se povećati ovisno o drugim kriterijima koji utječu na vrijednost nekretnine kao što su starost nekretnine ili prisutnost sadržaja, ali u tom slučaju ne može iznositi više od osam eura po četvornom metru.

Foto: Instagram

VIDEO Kći najbogatije Hrvatice pobjegla u Dubai pa proživjela užas: 'Bilo je zastrašujuće, djecu grlimo jače'

Isto tako, porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje služe za stanovanje, koje se iznajmljuju na temelju ugovora o koje se iznajmlj​​uju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje (najmanje 10 mjeseci), za javne namjene i ​nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba, koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci te za one koje su preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci.

VIDEO Ella Dvornik urnebesnim videom otkrila taktiku za zavođenje: 'Slučajno mi ispadne dekolte'

Također, ne plaća se porez niti za nekretnine koje uslijed proglašenja prirodnih nepogoda i ostalih okolnosti u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambe​​ni prostor, koje su u vla​​sništvu jed​inica lokalne samouprave, koje doma​​ćinu određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost služe za stalno stanovanje te koje su u vlasništvu osoba koje se, prema odlukama gradova odnosno općina, smatraju socijalno ugroženim građanima. Obveznik poreza na nekretnine​​ dužan je u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na nekretnine platiti poreznu obvezu​, navode još iz Porezne uprave. Cijeli tekst o porezu na nekretnine pročitajte OVDJE.