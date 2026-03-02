Dečki, zašto žurite u inozemstvo? Igrači nam bježe premladi pa na kraju propadnu

Kada je 10. srpnja prošle godine dotadašnji stoper Hajduka Dominik Prpić potpisao za Porto, činilo mu se da je napravio idealan potez za svoju karijeru. Još kada je stajao uz legendarnog predsjednika Porta Andréa Villasa-Boasa, a onda i čuo riječi: "Dominik je budućnost Porta, igrač kakvog na tržištu gotovo da i nema. Siguran sam da će svojim igrama oduševljavati naše igrače", Prpić je bio uvjeren da će se njegov talent nastaviti razvijati kao i do tada u Hajduku.

No, samo sedam mjeseci poslije Prpić je u tom istom Portu postao višak, igrač na kojeg trener ne računa čak ni u trenucima kad su mu ozlijeđena prva dva stopera. Dominik Prpić trenutačno se u redovima Porta doslovno nalazi u crnoj rupi. Portugalski velikan je u 2026. godini dosad odigrao 11 utakmica, a mladi hrvatski branič nije dobio nijednu jedinu minutu na terenu iako je zdrav i spreman!

Otkako je ovog ljeta napustio Hajduk u transferu vrijednom četiri i pol milijuna eura, na početku je nešto minutaže i bilo. U prvom dijelu sezone Prpić je skupio 584 minute na terenu. Odigrao je pet utakmica kao prvotimac: tri u portugalskom kupu te dvije u Europskoj ligi. S druge strane, u portugalskom prvenstvu nijednom nije bio član udarne postave. U ligi je odigrao tek četiri posto dostupnih minuta, a po minutaži je trenutačno 18. igrač kluba. Ono što posebno može brinuti Prpića jest činjenica da trener, u trenucima dok su mu prva dva stopera ozlijeđena, prednost daje – veznom igraču Pablu Rosariju!

Trenutačna situacija sigurno je ponižavajuće i demotivirajuće za Prpića, kojem je pri dolasku u Porto u najmanju ruku obećana barem prilika. Prpić, koji se znao ugurati i na mjesto pretpoziva izbornika Zlatka Dalića za hrvatsku reprezentaciju, zbog ove situacije više nije ni blizu tih pretpoziva, a kamoli mjesta među vatrenima. S 21 godinom u najosjetljivijim je nogometnim godinama, pa će u ljeto možda razmišljati i o promjeni kluba. Jer, još jedna godina bez minutaže za takvog bi igrača mogla biti pogubna.

Nadamo se da sličnim putem poput Prpića neće krenuti i njegov prošlosezonski suigrač u Hajduku Branimir Mlačić, koji je nakon dolaska u Udinese još uvijek bez minute za tog talijanskog prvoligaša. U sve četiri utakmice Mlačić je cijelu utakmicu ostao gledati s klupe, a perspektiva mu nije dobra jer trenutačno je tek četvrti izbor među stoperskim pozicijama. Doduše, Mlačić nije toliko kriv za transfer u Udinese, on je želio ostati još barem sezonu u Hajduku, no splitski klub "prisilio" je Mlačića da ode kako bi osigurao prijeko potrebnih 4,5 milijuna eura od odštete.

Za nešto manji iznos ove je zime, ali u Inter, otišao također 18-godišnji Leon Jakirović. Mladi stoper prerano je izgubio strpljenje čekajući šansu u Dinamu, no odlazak u Inter zapravo mu je korak unatrag. Jer, Jakirović ni približno još ne konkurira za prvu momčad Intera, već igra za mladu momčad u Primaveri. I to ne baš sjajno, jer Inter je u prve tri utakmice, dok je on bio u igri, dobio 10 golova, pa su Talijani odmah krenuli s kritikama: "Jakirović je jako nesiguran. Često kasni i očito se muči protiv suparničkih napadača. Uvijek je neprecizan s loptom. Čini se daleko od onoga što se očekivalo od njega."

Ove riječi pokazuju da Jakiroviću neće biti lako i da je vjerojatno bolja opcija bila ostati u Dinamu, odnosno iz Dinama otići na posudbu u neki slabiji klub u kojem bi osigurao potrebnu minutažu.

Problema s minutažom ima i posljednji veliki talent koji je otišao i inozemstvo – Adriano Jagušić. Između Dinama i Panathinaikosa odabrao je Grčku, a zasad se to čini jako lošom odlukom. Na kraju možemo samo pitati: "Dečki, zašto žurite u inozemstvo?"