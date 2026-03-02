Naši Portali
UŽIVO
Gori Bliski istok, eksplozije u Libanonu, na Cipru, Dubaiju, Dohi...; Trump: 'Svi koji žele na vlast u Iranu su mrtvi'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
RASKOL U BIJELOJ KUĆI

FOTO Tajna podjela uoči ratne operacije? 'Bit će mu teško distancirati se od rata ako se kandidira za predsjednika 2028.'

Mar-a-Lago
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.03.2026.
u 07:34

Bijela kuća je objavila službene fotografije na kojima Trump, noseći bijelu kapu s natpisom "USA", sjedi za stolom okružen savjetnicima, dok iza njih visi karta operacije. Trump je operaciju nadzirao iz svog omiljenog resorta, gdje je, prema izvješćima, iznenadio goste na dobrotvornoj večeri neposredno prije početka napada

Dok su američki i izraelski zrakoplovi u subotu rano ujutro pokrenuli masovne napade na iranske ciljeve, predsjednik Donald Trump nije sjedio u sobi Bijele kuće, već u improviziranoj "ratnoj sobi" svog imanja Mar-a-Lago na Floridi. Uz njega su bili državni tajnik Marco Rubio, šefica kabineta Susie Wiles i predsjednik Združenog stožera general Dan Caine.

Bijela kuća je objavila službene fotografije na kojima Trump, noseći bijelu kapu s natpisom "USA", sjedi za stolom okružen savjetnicima, dok iza njih visi karta operacije. Trump je operaciju nadzirao iz svog omiljenog resorta, gdje je, prema izvješćima, iznenadio goste na dobrotvornoj večeri neposredno prije početka napada. S druge strane, potpredsjednik JD Vance nije bio prisutan u Mar-a-Lagu. Umjesto toga, vodio je paralelni tim u Washingtonu. Uz njega su sjedili direktorica nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard, tajnik riznice Scott Bessent i tajnik energetike Chris Wright. Dva tima bila su povezana sigurnom telefonskom linijom, ali fizička razdvojenost izazvala je spekulacije o mogućim razlikama u pristupu unutar administracije.

Vance i Gabbard poznati su po dugogodišnjem skepticizmu prema američkim vojnim intervencijama u inozemstvu. Vance je 2023. u članku za Wall Street Journal napisao da je Trumpova "najbolja vanjska politika" – "ne započinjati ratove", kritizirajući "katastrofe" na Bliskom istoku. Gabbard je pak prošle godine izazvala Trumpov bijes izjavom da nema dokaza o iranskom nuklearnom programu. Iako je Vance u danima prije napada za Washington Post rekao da "nema šanse" da SAD uđu u dugotrajni sukob, njegova tišina nakon početka operacije upadljiva je, piše The Telegraph.

Na osobnom računu na platformi X Vance nije objavio ništa izravno o napadima na Iran, samo je repostao službenu fotografiju iz Situacijske sobe i Trumpovo ažuriranje. To se tumači kao suptilno distanciranje, posebno jer ankete pokazuju da samo oko četvrtine Amerikanaca podržava napade u kojima je ubijen ajatolah Ali Khamenei.

Analitičari poput Benjamina Friedmana iz think-tanka Defense Priorities upozoravaju da će Vanceu biti teško distancirati se od rata ako se kandidira za predsjednika 2028. godine, ali da istovremeno ne želi izgubiti podršku antiratnog krila MAGA pokreta. Tucker Carlson, blizak Vanceu, nazvao je rat "zlom", a bivša kongresnica Marjorie Taylor Greene otvoreno preispituje je li Trump napustio načela "America First".

Tko je bio ajatolah Khamenei i što njegova smrt znači za sudbinu Irana?
Ključne riječi
Iran napad na Iran rat na Bliskom istoku

Avatar Samodesno
Samodesno
08:39 02.03.2026.

Trump samo radi ono što mu šef iz izraela naredi.

MA
Marko1111
08:35 02.03.2026.

izgleda da su počeli dolaziti prvi letovi sa vrećama.🤣

