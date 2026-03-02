Naši Portali
POPUT PROROKA

Fascinantno proročanstvo legendarnog Hrvata uoči napada na Iran: Znao je što će se dogoditi

Podgora: Željko Vela, sportski komentator i novinar
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 16:36

- To je fenomenalno pitanje. Meni je najprije čudno da ta tema nije zastupljenija u ovom trenutku u medijima i da se o tome više ne raspravlja. Ja bih rekao da postoji vrlo velika mogućnost da se to svjetsko prvenstvo neće  održati, barem u zamišljenom formatu

Nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela na jednoj strani te Irana na drugoj, jedna od glavnih tema je hoće li Iran zaigrati na Svjetskom prvenstvu koje će u lipnju i srpnju ugostiti SAD, Kanada i Meksiko. Naime, Iran je u skupini G zajedno Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom, te bi prve dvije utakmice svjetskog prvenstva trebao odigrati u Los Angeles, a posljednju u skupini u Seattleu, no sve je izglednije da nakon američko-izraelskih napada u subotu, na svjetskom prvenstvu iz protesta ipak neće zaigrati.

Na tu temu govorio je ugledni hrvatski komentator i sportski novinar Željko Vela, koji je dobio pitanje hoće li se održati Svjetsko prvenstvo ovog ljeta...

- To je fenomenalno pitanje. Meni je najprije čudno da ta tema nije zastupljenija u ovom trenutku u medijima i da se o tome više ne raspravlja. Ja bih rekao da postoji vrlo velika mogućnost da se to svjetsko prvenstvo neće  održati, barem u zamišljenom formatu. Mi čekamo svaki dan kad će Amerika napasti na Iran, kad će Iran uzvratiti, i tako dalje - rekao je Vela na podcastu Tribina.hr koji je snimljen dva dana prije agresije na Iran. 

- U Meksiku je, što je već u Meksiku. Nekako mislim da to što je u Meksiku možda podcjenjujem da bi se moglo smiriti. Jer bili smo mi i na gorim destinacijama, pa se proglasi nacionalno primjer je mjesec dana dok to traje, jer svakom je to dobro - rekao je poznati novinar. 

- Jel' ti vidiš Iran koji u šestom mjesecu igra u Americi tri utakmice? A u ožujku su ih ovi gađali raketama. Mislim, ja ne vidim. Od trenutka kad je došao Trump, te tri zemlje koje bi trebali blisko surađivati, tu tek vladaju napetosti. I čini mi se da je jedini koji je shvatio opasnost Gianni Infantino. Vjerujem da je svima bilo neugodno gledati  koliko se je Infantino uvaljivao Trumpu - nastavio je Vela pa zaključio:

- Trump nije dobio Nobelovu nagradu za mir, onda je Fifa to jutro izmislila Nobelovu nagradu i uručila mu je popodne. On je napravio od Trumpa prvu zvijezdu, a ja bi rekao da je sve to pokušaj da ti kaže: 'Donalde, ovo je tvoje svjetsko prvenstvo, evo te. Nemoj se probuditi 15.5. i reći nema svjetskog prvenstva. Nećeš, Donalde, ukinuti svoje svjetsko prvenstvo.

