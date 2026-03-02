Naši Portali
KAZNE

Kenija suspendirala 27 sportaša zbog dopinga, među njima je aktualna svjetska rekorderka

Illustration shows soccer terrain vial and syringe and words "Doping Control\
DADO RUVIC/REUTERS
Hina
02.03.2026.
u 23:15

Bivša pobjednica maratona u Bostonu i Chicagu, ponovno je suspendirana nakon testa koji je otkrio prisutnost zabranjenih anaboličko-androgenih steroida, objavio je ADAK

Kenijska antidopinška agencija (ADAK) privremeno je suspendirala 27 sportaša zbog kršenja antidopinških pravila. Među suspendiranima je i maratonka Rita Jeptoo (45), koja je već je bila suspendirana na četiri godine 2014. nakon što je bila pozitivna na zabranjenu tvar, a tek je prije tri godine nastavila s nastupima.

Bivša pobjednica maratona u Bostonu i Chicagu, ponovno je suspendirana nakon testa koji je otkrio prisutnost zabranjenih anaboličko-androgenih steroida, objavio je ADAK.

Nacionalni prvak na 400 metara s preponama, 28-godišnji Wiseman Were, suspendiran je zbog nedostavljanja informacija o boravištu. Osvajač brončane medalje u štafeti 4x400 metara s Igara Commonwealtha optužen je da je propustio tri dopinška testa od kolovoza 2025. Popis također uključuje nogometaše i košarkaše privremeno suspendirane zbog raznih dopinških prekršaja.

Od 2017. godine, više od 140 kenijskih sportaša, prvenstveno trkača na duge staze, suspendirano je od strane Jedinice za integritet atletike (AIU), više nego bilo koja druga zemlja.

Među njima su i aktualna svjetska rekorderka u maratonu za žene, Ruth Chepngetich koja je suspendirana na tri godine prošlog proljeća nakon pozitivnog testa na diuretik, te Benard Kibet Koech, osvajač petog mjesta na 10 km na Olimpijskim igrama u Parizu, koji je u veljači suspendiran na četiri godine.

Ključne riječi
Doping Atletika Kenija

