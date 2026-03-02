Nećak Michaela Schumachera šokirao cijelu obitelj, ni majka nije znala što će učiniti

Nećak legende Formule 1 Michaela Schumachera, mladi vozač David Schumacher (24), vjenčao se sa svojom djevojkom, također vozačicom utrka, Vivien Keszthelyi (25). Sudbonosno "da" izrekli su u petak u povijesnom dvorcu Mirabell u Salzburgu, no ono što je trebao biti dan slavlja pretvorilo se u povod za obiteljsku tugu, budući da mladoženjina majka nije bila ni pozvana na veliki dan. Civilnoj ceremoniji prisustvovao je samo mali broj bliskih prijatelja i članova obitelji, a par je vijest potvrdio romantičnim fotografijama na Instagramu na kojima se grle u raskošnoj Mramornoj dvorani palače. "Službeno gospodin i gospođa", napisao je David u opisu objave i dodao: "Rekli smo 'da' okruženi ljubavlju naše obitelji i najbližih prijatelja, i to nam je značilo sve."

Međutim, njegove majke Core Schumacher (49) nije bilo nigdje na vidiku, a kako sama tvrdi, nije ni znala da joj se sin ženi sve dok ceremonija nije završila. U izjavi koju je podijelila s Daily Mailom, Cora je opisala svoju slomljenost, rekavši da je "duboko ožalošćena" što je izostavljena s velikog dana svog sina. "David mi je govorio 'Mama' tisuće puta dnevno dok je bio dječak. Svaki put kad bi me tako pozvao, srce bi mi zakucalo malo brže, ispunjeno samo radošću i ljubavlju. Vjerujem da svaka majka može razumjeti taj osjećaj. Svom sinu ne želim ništa osim najboljeg. Tako je uvijek bilo i uvijek će biti. Nadam se da će u potpunosti doživjeti najljepši dan svog života i, iznad svega, da će biti sretan", poručila je.

Cora je dodala kako se kao majka ne ljuti na sina, već je jednostavno duboko tužna zbog situacije u kojoj su se našli. U teškim trenucima, kako kaže, pomaže joj novi dečko, Amerikanac Steven Bo Bekendam (43), kojeg je upoznala preko aplikacije za upoznavanje. "Zahvalna sam što sam u prekrasnoj vezi. Iako je to veza na daljinu između Njemačke i Amerike, Steven mi pruža nevjerojatnu količinu snage i podrške u ovom teškom razdoblju", izjavila je. Odnos Davida i Core narušen je još od njezinog burnog razvoda od Ralfa Schumachera 2015. godine nakon četrnaest godina braka, a stvari su se dramatično pogoršale početkom 2024. kada je Ralf javno priznao da je homoseksualac i obznanio vezu s francuskim političarom Étienneom Bousquet-Cassagneom (36).

Cora je tada optužila bivšeg supruga za izdaju, tvrdeći da je za njegovu orijentaciju saznala u isto vrijeme kad i ostatak Njemačke. David se tada uključio u svađu oštrom objavom na Instagramu, koju je kasnije izbrisao, u kojoj je molio majku da ih "ostavi na miru" kako bi mogli živjeti svoje živote. Iznio je niz eksplozivnih optužbi o svom djetinjstvu, tvrdeći da mu je Cora prijetila uništenjem sna o vozačkoj karijeri ako odbije živjeti s njom, te je opisao incident u kojem je, prema njegovim riječima, morala intervenirati policija jer je "neprestano tukla mog oca". Zaključio je riječima: "Dao sam majci nekoliko prilika i nekoliko puta sam se pokušao pomiriti s njom. Nažalost, nikad nije uspjelo. Uvijek sam odbijao jer nemam energije ni želje prolaziti kroz istu stvar ponovno."

Za ceremoniju, David je izgledao elegantno u krem odijelu, dok je njegova mladenka blistala u bijeloj vjenčanici od tila s cvjetnim korzetom bez naramenica i dugim šlepom. Davidov otac Ralf bio je prisutan i brzo je proslavio sretnu vijest, podijelivši fotografije s vjenčanja na svom Instagramu uz emotikon srca i riječi: "Prekrasan dan." Referirajući se na razdor između majke i sina, jedan je komentator napisao: "Jako tužno, bez majke. Karma sve vidi." Ironično, mjesto vjenčanja koje je David odabrao bilo je upravo ono gdje su se Ralf i Cora vjenčali u Salzburgu 2001. godine, na vjenčanju koje je tada bilo jedno od najglamuroznijih u njemačkom motorsportu.

David je rođen u tom gradu, a mladenci sada zajedno žive u obližnjem Hallwangu, gdje je on i odrastao, nakon što se Vivien preselila iz rodne Budimpešte kako bi bila s njim. Vjenčanje je uslijedilo manje od četiri mjeseca nakon što je David zaprosio Vivien tijekom putovanja na Maldive u studenom, na plaži osvijetljenoj svijećama i posutoj laticama ruža. "Ocean je svjedočio našoj ljubavi, a zalazak sunca zapečatio je naše obećanje", napisao je tada uz objavu na internetu.

Ova obiteljska vijest dolazi u vrijeme kada se i Davidov otac Ralf sprema za vjenčanje. Prošlog mjeseca objavio je zaruke s Bousquet-Cassagneom, a par planira raskošno trodnevno slavlje u Saint-Tropezu u svibnju. Cijela situacija odvija se u sjeni tragične sudbine Davidovog strica Michaela, više od dvanaest godina nakon njegove teške skijaške nesreće u francuskim Alpama u prosincu 2013., koja je sedmerostrukog svjetskog prvaka ostavila s teškom ozljedom mozga. Od tada nije viđen u javnosti. Rijetke novosti o stanju F1 ikone pojavile su se u siječnju kada su mediji otkrili da Michael (57) više nije vezan za krevet i da sada može sjediti u invalidskim kolicima.

On i dalje prima cjelodnevnu njegu od svoje supruge Corinne (56) te tima medicinskih sestara i terapeuta na obiteljskim imanjima u Švicarskoj i na Mallorci. Izvori su naveli da, iako je njegovo kognitivno razumijevanje i dalje ograničeno, može prepoznati neke od ljudi oko sebe, što nudi tračak nade milijunima obožavatelja koji i dalje prate njegovu priču. U međuvremenu, Davidova karijera također nije prošla bez opasnosti. Godine 2022. sudjelovao je u stravičnoj nesreći na stazi Hockenheimring tijekom DTM utrke, kada je sudar s austrijskim vozačem Thomasom Preiningom oba automobila bacio u ogradu, nakratko izazvavši i vatrenu kuglu na stazi. Slomio je kralježak, no čudesno se oporavio bez operacije i vratio za volan u roku od nekoliko mjeseci. Danas se utrkuje kao službeni Fordov tvornički vozač u GT World Challenge Europe prvenstvu.