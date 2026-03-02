Naši Portali
CRNI DIM NAD GRADOVIMA

FOTO Nove satelitske snimke otkrile posljedice iranskih udara na Dubai i američku vojnu bazu

Foto: REUTERS
1/12
VL
Autor
Večernji.hr
02.03.2026.
u 21:50

Nove satelitske snimke zabilježile su gust crni dim iznad nekoliko gradova

Tvrtka Planet Labs objavila je satelitske snimke koje prikazuju posljedice napada Irana i američko-izraelske koalicije u regiji Perzijskog zaljeva. Nove satelitske snimke, snimljene jučer, otkrile su upečatljivu promjenu u krajolicima Dubaija, prikazujući tamni dim koji se diže iz dijelova grada samo nekoliko dana nakon što je zemlja djelovala mirno i netaknuto regionalnim sukobom. Fotografije snimljene krajem veljače prikazivale su dubajske autoceste koje su nesmetano tekle pod vedrim nebom, dok su se stakleni neboderi i umjetni otoci isticali uz obalu. Početkom ožujka, međutim, nove satelitske snimke zabilježile su gust crni dim iznad nekoliko dijelova grada, osobito u obalnim zonama povezanim s lukama, logističkim čvorištima i prometnim rutama.  

Dubai
Foto: REUTERS

Dubai
Foto: REUTERS

Objavljene su i fotografije američke pomorske baze Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, koje prikazuju kako se okoliš promijenio nakon iranskog napada.

A satellite image shows the U.S Fifth fleet naval base in Manama
Američka mornarička baza Pete flote
Foto: 2026 Planet Labs PBC/REUTERS

Jučerašnje satelitske snimke pokazuju posljedice vojnih napada i u Iranu. Na jednoj se vide uništeni skladišni bunkeri i oštećeni pomorski objekti u području Konaraka nakon zračnih udara koje su izvele američke i izraelske snage, dok druga satelitska fotografija prikazuje razrušen kompleks ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija u Teheranu, s vidljivim oštećenjima nakon koordiniranih udara na to područje.

A satellite view shows destroyed storage bunkers after U.S. and Israeli strikes, at Konarak
Uništeni skladišni ​​bunkeri nakon američkih i izraelskih napada na Konaraku u Iranu
Foto: VANTOR/REUTERS
A satellite image of a destroyed residence complex belonging to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran
Uništeni kompleks vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khamneija u Teheranu
Foto: VANTOR/REUTERS

Ključne riječi
Bahrein Iran Dubai UAE sukob na Bliskom istoku napad na Iran

Komentara 1

CC
Cin_cinn
22:02 02.03.2026.

Katastrofično Amerikanci su doživjeli totalni fijasko.....Taj PZO nije nizasto što smo ga hvalili..

