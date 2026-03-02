FOTO Nove satelitske snimke otkrile posljedice iranskih udara na Dubai i američku vojnu bazu

Tvrtka Planet Labs objavila je satelitske snimke koje prikazuju posljedice napada Irana i američko-izraelske koalicije u regiji Perzijskog zaljeva. Nove satelitske snimke, snimljene jučer, otkrile su upečatljivu promjenu u krajolicima Dubaija, prikazujući tamni dim koji se diže iz dijelova grada samo nekoliko dana nakon što je zemlja djelovala mirno i netaknuto regionalnim sukobom. Fotografije snimljene krajem veljače prikazivale su dubajske autoceste koje su nesmetano tekle pod vedrim nebom, dok su se stakleni neboderi i umjetni otoci isticali uz obalu. Početkom ožujka, međutim, nove satelitske snimke zabilježile su gust crni dim iznad nekoliko dijelova grada, osobito u obalnim zonama povezanim s lukama, logističkim čvorištima i prometnim rutama.

Dubai Foto: REUTERS

Dubai Foto: REUTERS

Objavljene su i fotografije američke pomorske baze Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, koje prikazuju kako se okoliš promijenio nakon iranskog napada.

Američka mornarička baza Pete flote Foto: 2026 Planet Labs PBC/REUTERS

Jučerašnje satelitske snimke pokazuju posljedice vojnih napada i u Iranu. Na jednoj se vide uništeni skladišni bunkeri i oštećeni pomorski objekti u području Konaraka nakon zračnih udara koje su izvele američke i izraelske snage, dok druga satelitska fotografija prikazuje razrušen kompleks ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija u Teheranu, s vidljivim oštećenjima nakon koordiniranih udara na to područje.

Uništeni skladišni ​​bunkeri nakon američkih i izraelskih napada na Konaraku u Iranu Foto: VANTOR/REUTERS

Uništeni kompleks vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khamneija u Teheranu Foto: VANTOR/REUTERS